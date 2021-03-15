Гулжигит Алыкулов из "Кайрата" обошел форварда "Зенита" и стал лучшим футболистом недели в Азии

Полузащитник "Кайрата" и сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов стал лучшим игроком недели по версии сайта Азиатской футбольной конфедерации.

Алыкулов набрал 44,39 процента голосов и возглавил рейтинг из десяти претендентов. Голосование завершилось 14 марта.

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Ближайшим его преследователем оказался нападающий "Зенита" Сердар Азмун, набравший 22,42 процента голосов. На это звание также были выдвинуты Сэм Керр ("Челси"), Кейтлин Форд ("Арсенал"), Махмуд Вади ("Пирамидс"), Муса Аль Таамари ("Огайо Левен"), Аллахьяр Сайядманеш ("Заря", Луганск), Гарри Суттар ("Сток Сити"), Карим Ансарифард (АЕК, Афины) и Джунья Ито ("Генк").

Напомним, что гол Алыкулова помог "Кайрату" избежать поражения от "Тобола" в основное время (3:3) в полуфинале Суперкубка. Хотя в серии пенальти успешными оказались игроки костанайского клуба (4:2), которые впоследствии и завоевали почетный трофей страны, победив в финале "Астану". Алматинцы в свою очередь взяли "бронзу", переиграв "Шахтер" в матче за третье место.

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Алыкулов перешел в алматинский клуб в начале прошлого года. До этого играл в чемпионате Беларуси за "Неман". За национальную команду своей страны выступает с 2019 года.

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