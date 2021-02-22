Грузинский форвард сравнил себя с Ибрагимовичем и рассказал о "советчиках" перед переходом в "Тобол"

Нападающий сборной Грузии Элгуджа Лобжанидзе рассказал о своих детских воспоминаниях про "Милан", своем кумире, игровом сходстве с Златаном Ибрагимовичем и с кем советовался до перехода в "Тобол". Его комментарий приводит пресс-служба костанайского клуба.

"Тобол" сообщил о переходе лучшего бомбардира дебютанта еврокубков от Казахстана

О начале карьеры

- Был сосед-тренер, рядом стадион. Играли с мальчиками во дворе. Тренер знал моего отца и сказал ему, что у меня есть определенный талант и навыки. Отец согласился, и я почти без паузы начал играть. Все нормально прошло.

Любимый клуб или кумир детства

- Не был фанатом какого-то клуба, но воспоминания в детстве были связаны с "Миланом". Он находился близко и к Грузии, и ко мне. Там играл грузин (Каладзе), и вся информация до нас доходила быстро. Все болели за него и "Милан", вся Грузия. Так что до сих пор эта команда мне симпатична. Что касается футболистов, то бразилец Роналдо был моим кумиром. Когда я вырос, мне начал нравиться Златан (Ибрагимович). У нас с ним одинаковый стиль игры, я так думаю.

О переходе в "Тобол"

- С Никой (Квеквескири) и Джабой (Канкавой) общался. Только хорошие вещи говорили о команде. Более-менее знаю болельщиков. Для меня они очень важны. Когда на стадионе болеют, для футболиста это очень большая поддержка.

Об адаптации в клубе

- Мне нравится здесь находиться. Все на своем месте. Знаю Асхата (Тагыбергена), Марочкина, вместе играли в "Кайсаре". Остальных тоже знаю, потому что два года играю в Казахстане. Приняли очень тепло и мне очень нравится атмосфера в команде.

О выборе игрового номера

- Мой любимый номер - девятый, но все знают, что он закреплен за легендой клуба Жумаскалиевым. Сейчас взял 99-й, под которым играл в позапрошлом году в "Таразе".

О новом формате Суперкубка Казахстана

- Все знают, какие проблемы были в мире в прошлом году, и поэтому нормально, что решили в таком формате проводить Суперкубок. Что касается шансов, то они у нас очень хорошие, исходя из нашего состава, футболистов и коллектива.

28-летний Лобжанидзе прошлый сезон отыграл за "Кайсар", в составе которого забил восемь мячей и отдал один ассист в 13 матчах КПЛ. Интересно, что аналогичные показатели он показал годом ранее за "Тараз", но для этого ему потребовалось провести 24 игры. В сборную Грузии привлекается с 2017 года.