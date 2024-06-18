Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Готов работать в Казахстане". Чурчич - о "Тоболе", трансферах и руководстве

"Готов работать в Казахстане". Чурчич - о "Тоболе", трансферах и руководстве
©ФК "Тобол"

Милич Чурчич стал одним из самых ярких иностранных тренеров в чемпионате Казахстана и его уход из "Тобола" оказался довольно неожиданным. Корреспондент Vesti.kz поговорим с сербским специалистом, о том как он воспринял отставку, насколько серьезным было его влияние на трансферы и почему он готов продолжить карьеру в другом казахстанском клубе. 

- Милич, насколько для вас неожиданным стало решение руководства об отставке? 

- После полутора лет работы мы покинули клуб. Таково решение руководства, они действуют в интересах команды. Это было с одной стороны неожиданно, а с одной ожидаемо. Я хотел поработать с командой в еврокубках. Но уважаю решение руководства, желаю успехов команде в чемпионате, Кубке, еврокубках, благодарю болельщиков за ту поддержку, которые они нам оказывали. Думаю, мы оставляем команду в нормальном состоянии, она способна решать все задачи. 

Это большой опыт, мы завоевали два трофея, в то время как у клуба суммарно семь титулов в истории, считаю, это очень важно. 

- Вы ведь могли покинуть клуб еще зимой, расскажите, почему клуб рассматривал других кандидатов и почему вы в итоге остались? 

- Это требует много времени, чтобы объяснить какова была ситуация в тот момент. После победы в Кубке Казахстана, я для себя решил, что для меня "Тобол" в приоритете, хотя было много предложений. Я хотел работать с этой командой. 

В этом сезоне мы создали практически новую команду, я хотел, чтобы сохранили костяк коллектив, хотя бы 50 процентов. Но в руководстве хотели собрать новый состав и я думаю сейчас команда способна решать высокие задачи. Я не думаю, что команда в кризисе, команда претендует на медали в чемпионате, играет в полуфинале Кубка и будет выступать в квалификации еврокубков. Желаю им успехов, чтобы они добились больше, чем было! 

- Вы завоевали трофеи, но, вероятно, болельщикам прежде всего запомнился путь "Тобола" в прошлогодней квалификации Лиги конференций. Как вам удалось тогда настроить команду на победный ход и дать понять, что реально побеждать даже такие клубы как "Базель"? 

- Мой характер таков - я не боюсь ни одного соперника. Думаю, этот позитив помог команде, постоянно разговаривал с игроками, говорил, что у них должен быть характер победителя. Мы прошли очень хороших соперников, "Хонку", "Базель" - они вообще полуфиналисты прошлого розыгрыша и потом их игроки уехали в Италию, это значит мы хорошо подготовились. И старался поставить такой футбол, чтобы мы создавали больше моментов, прессинговали, не боялись и не сидели в обороне. Я могу сказать, что и против "Виктории Пльзень" первый матч был равный, но у нас не хватило игроков, были травмы, не хватило ресурсов. 

- При этом, в прошлом году из стана "Тобола" поступали противоречивые новости и в итоге стало ясно, что между руководителями и Андреем Канчельскисом был конфликт. Вы на себе это прочувствовали? 

- Прежде всего я отвечаю за команду, за игру, за футболистов. Да, была сложная ситуация, новое руководство пришло и они хотят все по-другому - это нормально и я это понимаю. Конечно, где-то чувствовал, где-то нет. Но самое главное для тренера - это игры и тренировки, это его зона ответственности. Футболисты относились друг к другу как брат к брату. 

- Вы уже сказали, что команда значительно обновилась, какова была ваша роль в этих трансферах? И правда ли, что клуб хотел подписать игрока с большим именем, наподобие Хесе Родгригеса, экс-игрока "Реала"? 

- Мой выбор был в пользу пришедших футболистов, ведь каждый тренер хочет построить команду под свой футбол и подбирает определенных футболистов. 

По поводу Хесе, они могут и сейчас его спокойно подписать. Было много вариантов помимо Хесе, мы смотрели больше 300 игроков, это серьезная работа. И я думаю, сейчас не хватает 1-2 игроков для серьезной конкуренции, ведь на каждую позицию нужно по два игрока. 

- То есть, вы были не против, если бы пришел игрок с большим именем, как Хесе? 

- Есть две ситуации, когда Хесе стопроцентно готов и когда у него условно десять килограмм лишнего веса. Это разные вещи. Я смотрел много игроков, но мой выбор был в пользу других. Я не знаю, подпишут ли Хесе. Конечно, он качественный игрок, мы знаем, где он выступал, но мы видим, что в карьере спад и уверены ли вы, что у него была бы сильная мотивация играть в Казахстане? Я выбрал игроков, которые хотели играть и биться за команду. 

- По сути в Казахстане именно вы раскрыли Ислама Чеснокова. Как вы считаете, готов ли он сделать новый шаг в карьере и уехать в Европу? 

- Уверен, что у Ислама будет отличная карьера, дай Бог ему здоровья. Он отличный человек и качественный игрок, который работает на команду - это важно. У него есть индивидуальные качества и поверьте, он не показал даже 50 процентов от того, что может. Он готов к зарубежным чемпионатам. У него должен быть новый вызов. Но это вопрос не только Ислама, но и клуба, чтобы все были довольны. 

- Вы не удивились, что зимой он подписал новый контракт с "Тоболом", хотя к нему был интерес из зарубежных клубов? 

 - Нет, я не удивился. У нас особенные отношения, мы его забрали без опыта игры в чемпионате Казахстана и он знал, что мы ему доверяем. Он может и правильное решение выбрал, ведь он знает тренера, подходит под стиль и ему нравился такой футбол, который мы ставили. 

- Готовы ли вы в будущем еще поработать в Казахстане, если будет продолжение? 

- Сейчас я много об этом не думаю. Но я поработал полтора года в Казахстане и конечно, если будет нормальное предложение, я готов, тренер должен работать. Надо будет смотреть, изучать. Я бы поработал еще в Казахстане, без сомнений. 

- За полтора года в Казахстане, какой момент для вас самый запоминающийся, возможно, это не касается футбола? 

- Очень много было позитивных эмоций. Но знаете, я вспоминаю первый день в Костанае, мы прилетаем в город и там минус 34 градуса. Это шок! В тот момент мой ассистент сказал мне: "Боже, это что такое". Но через пару дней уже адаптировались. Поэтому я знаю, что легионерам из Африки было непросто здесь адаптироваться. 

Но конечно, гораздо больше позитива. Победы в еврокубках, финал Кубка Казахстана, большие матчи в Казахстане против "Актобе", "Астаны". 

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 10 3 3 4 10-8 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Тобол ФК Казахстан Футбол КПЛ Реал Мадрид

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика

Реклама

Новости
Сегодня , 16:15
КПЛ
©ФК "Тобол" "Готов работать в Казахстане". Чурчич - о "Тоболе", трансферах и руководстве
Сегодня , 14:15
КПЛ
©КФФ Усилит "Астану"? "Актобе" рискует потерять еще одного игрока сборной Казахстана
Вчера , 16:52
КПЛ
©КФФ В КФФ жестко наказали судью за ошибку в матче с "Астаной"
Вчера , 16:30
КПЛ
©Marca.com Стало известно о неожиданной причине отказа "Тобола" от экс-игрока "Реала"
Вчера , 16:07
КПЛ
©ФК "Рубин" Игрок европейской сборной сделал заявление перед трансфером в "Кайрат"
Вчера , 15:48
КПЛ
©instagram.com/a.kerzhakov11/ Дочь Кержакова раскрыла травму детства: маму увезли в реанимацию
Вчера , 14:11
КПЛ
©instagram.com/fc__ordabasy В "Ордабасы" раскрыли трансферные планы перед Лигой чемпионов
Вчера , 13:08
КПЛ
©КФФ Игрок сборной Казахстана сделал признание о завершении карьеры
Вчера , 10:53
КПЛ
©ФК "Тобол" "Новый вызов". Игрока сборной Казахстана из "Тобола" отправляют в Европу
Вчера , 08:00
КПЛ
©fcastana.kz Бабаян обвинил "людей в черном" в поражении "Астаны"
Вчера , 07:45
КПЛ
©fcastana.kz Названы причины неудач "Астаны" в чемпионате Казахстана
16 июня, 23:23
КПЛ
©ФК "Актобе" Триллер произошел в матче КПЛ с участием "Актобе"
16 июня, 23:11
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Судьбу битвы фаворитов КПЛ решил один гол
16 июня, 20:45
КПЛ
©ФК "Жетысу" Сенсацией с голом в добавленное время завершился матч КПЛ
16 июня, 19:40
КПЛ
©ФК "Тобол" "Хотел поработать в еврокубках". Чурчич откровенно высказался об уходе из "Тобола"
16 июня, 19:10
КПЛ
©КФФ Сборной Казахстана посоветовали капитана на будущее. Ему 22 года
16 июня, 17:00
КПЛ
©ФК "Рубин" "Кайрат" совершил громкий трансфер, подписав игрока европейской сборной
16 июня, 14:16
КПЛ
©ФК "Балкани" Стало известно об интересе "Астаны" к игроку европейской сборной
16 июня, 12:53
КПЛ
©ФК "Кайрат" Кержаков отреагировал на первое поражение в "Кайрате"
16 июня, 10:12
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Прямая трансляция матчей "Астана" - "Ордабасы", "Елимай" - "Актобе" и еще одной игры в КПЛ
15 июня, 23:40
КПЛ
©ФК "Тобол" Видеообзор поражения "Кайрата" в КПЛ
15 июня, 22:32
КПЛ
©ФК "Кайсар" "Кайсар" обошел "Астану" в КПЛ
15 июня, 22:00
КПЛ
©ФК "Кайрат" Первым поражением Кержакова обернулся матч "Кайрата" в КПЛ
15 июня, 20:00
КПЛ
©ФК "Шахтер" Разгромом завершился матч "Шахтер" - "Атырау" в КПЛ
15 июня, 12:50
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Почему я должен переделывать чью-то работу?" Алиев рассказал о переговорах с "Кайратом"
15 июня, 07:07
КПЛ
©ФК "Кайрат" Прямая трансляция битвы "Тобола" с "Кайратом" и еще двух матчей КПЛ
14 июня, 23:30
КПЛ
©instagram.com/fctobol Новый тренер "Тобола" рассказал о вызовах сезона и усилении состава
14 июня, 16:31
КПЛ
©КФФ Рамазан Оразов узнал способ попасть в клуб из топ-5 лиг
14 июня, 15:40
КПЛ
©ФК "Актобе" Реванш в Семее и месть "Ордабасы". Пять главных интриг 11-го тура КПЛ
14 июня, 13:48
КПЛ
©instagram.com/sportrecife Вагнер Лав неожиданно высказался о будущем Кержакова в "Кайрате"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus