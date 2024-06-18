"Готов работать в Казахстане". Чурчич - о "Тоболе", трансферах и руководстве

Милич Чурчич стал одним из самых ярких иностранных тренеров в чемпионате Казахстана и его уход из "Тобола" оказался довольно неожиданным. Корреспондент Vesti.kz поговорим с сербским специалистом, о том как он воспринял отставку, насколько серьезным было его влияние на трансферы и почему он готов продолжить карьеру в другом казахстанском клубе.

- Милич, насколько для вас неожиданным стало решение руководства об отставке?

- После полутора лет работы мы покинули клуб. Таково решение руководства, они действуют в интересах команды. Это было с одной стороны неожиданно, а с одной ожидаемо. Я хотел поработать с командой в еврокубках. Но уважаю решение руководства, желаю успехов команде в чемпионате, Кубке, еврокубках, благодарю болельщиков за ту поддержку, которые они нам оказывали. Думаю, мы оставляем команду в нормальном состоянии, она способна решать все задачи.

Это большой опыт, мы завоевали два трофея, в то время как у клуба суммарно семь титулов в истории, считаю, это очень важно.

- Вы ведь могли покинуть клуб еще зимой, расскажите, почему клуб рассматривал других кандидатов и почему вы в итоге остались?

- Это требует много времени, чтобы объяснить какова была ситуация в тот момент. После победы в Кубке Казахстана, я для себя решил, что для меня "Тобол" в приоритете, хотя было много предложений. Я хотел работать с этой командой.

В этом сезоне мы создали практически новую команду, я хотел, чтобы сохранили костяк коллектив, хотя бы 50 процентов. Но в руководстве хотели собрать новый состав и я думаю сейчас команда способна решать высокие задачи. Я не думаю, что команда в кризисе, команда претендует на медали в чемпионате, играет в полуфинале Кубка и будет выступать в квалификации еврокубков. Желаю им успехов, чтобы они добились больше, чем было!

- Вы завоевали трофеи, но, вероятно, болельщикам прежде всего запомнился путь "Тобола" в прошлогодней квалификации Лиги конференций. Как вам удалось тогда настроить команду на победный ход и дать понять, что реально побеждать даже такие клубы как "Базель"?

- Мой характер таков - я не боюсь ни одного соперника. Думаю, этот позитив помог команде, постоянно разговаривал с игроками, говорил, что у них должен быть характер победителя. Мы прошли очень хороших соперников, "Хонку", "Базель" - они вообще полуфиналисты прошлого розыгрыша и потом их игроки уехали в Италию, это значит мы хорошо подготовились. И старался поставить такой футбол, чтобы мы создавали больше моментов, прессинговали, не боялись и не сидели в обороне. Я могу сказать, что и против "Виктории Пльзень" первый матч был равный, но у нас не хватило игроков, были травмы, не хватило ресурсов.

- При этом, в прошлом году из стана "Тобола" поступали противоречивые новости и в итоге стало ясно, что между руководителями и Андреем Канчельскисом был конфликт. Вы на себе это прочувствовали?

- Прежде всего я отвечаю за команду, за игру, за футболистов. Да, была сложная ситуация, новое руководство пришло и они хотят все по-другому - это нормально и я это понимаю. Конечно, где-то чувствовал, где-то нет. Но самое главное для тренера - это игры и тренировки, это его зона ответственности. Футболисты относились друг к другу как брат к брату.

- Вы уже сказали, что команда значительно обновилась, какова была ваша роль в этих трансферах? И правда ли, что клуб хотел подписать игрока с большим именем, наподобие Хесе Родгригеса, экс-игрока "Реала"?

- Мой выбор был в пользу пришедших футболистов, ведь каждый тренер хочет построить команду под свой футбол и подбирает определенных футболистов.

По поводу Хесе, они могут и сейчас его спокойно подписать. Было много вариантов помимо Хесе, мы смотрели больше 300 игроков, это серьезная работа. И я думаю, сейчас не хватает 1-2 игроков для серьезной конкуренции, ведь на каждую позицию нужно по два игрока.

- То есть, вы были не против, если бы пришел игрок с большим именем, как Хесе?

- Есть две ситуации, когда Хесе стопроцентно готов и когда у него условно десять килограмм лишнего веса. Это разные вещи. Я смотрел много игроков, но мой выбор был в пользу других. Я не знаю, подпишут ли Хесе. Конечно, он качественный игрок, мы знаем, где он выступал, но мы видим, что в карьере спад и уверены ли вы, что у него была бы сильная мотивация играть в Казахстане? Я выбрал игроков, которые хотели играть и биться за команду.

- По сути в Казахстане именно вы раскрыли Ислама Чеснокова. Как вы считаете, готов ли он сделать новый шаг в карьере и уехать в Европу?

- Уверен, что у Ислама будет отличная карьера, дай Бог ему здоровья. Он отличный человек и качественный игрок, который работает на команду - это важно. У него есть индивидуальные качества и поверьте, он не показал даже 50 процентов от того, что может. Он готов к зарубежным чемпионатам. У него должен быть новый вызов. Но это вопрос не только Ислама, но и клуба, чтобы все были довольны.

- Вы не удивились, что зимой он подписал новый контракт с "Тоболом", хотя к нему был интерес из зарубежных клубов?

- Нет, я не удивился. У нас особенные отношения, мы его забрали без опыта игры в чемпионате Казахстана и он знал, что мы ему доверяем. Он может и правильное решение выбрал, ведь он знает тренера, подходит под стиль и ему нравился такой футбол, который мы ставили.

- Готовы ли вы в будущем еще поработать в Казахстане, если будет продолжение?

- Сейчас я много об этом не думаю. Но я поработал полтора года в Казахстане и конечно, если будет нормальное предложение, я готов, тренер должен работать. Надо будет смотреть, изучать. Я бы поработал еще в Казахстане, без сомнений.

- За полтора года в Казахстане, какой момент для вас самый запоминающийся, возможно, это не касается футбола?

- Очень много было позитивных эмоций. Но знаете, я вспоминаю первый день в Костанае, мы прилетаем в город и там минус 34 градуса. Это шок! В тот момент мой ассистент сказал мне: "Боже, это что такое". Но через пару дней уже адаптировались. Поэтому я знаю, что легионерам из Африки было непросто здесь адаптироваться.

Но конечно, гораздо больше позитива. Победы в еврокубках, финал Кубка Казахстана, большие матчи в Казахстане против "Актобе", "Астаны".

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