Один гол и скромная зарплата. Как Нани провел последний сезон до "Актобе"

Переход Нани в "Актобе" шокировал многих, в том числе потому, что португалец официально завершил карьеру в конце 2024 года. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как португалец провел, казалось, последний этап карьеры в клубе "Эштрела Амадора" и чем был примечателен этот период.

Нани неожиданно вернулся на родину летом 2024 года. Он покинул турецкую "Адану Демирспор", уже тогда осознав, что ничего хорошего этот клуб не ждёт (вместе с Абатом Аймбетовым в составе команда вылетела из высшего дивизиона в 2025-ом).

Вингер перебрался клуб даже не среднего, а скорее низшего звена португальской Примейры - "Эштрелу Амадору". При этом ему дали самую высокую зарплату в команде - по данным Capology, его оклад составил около 11 тысяч евро в неделю и 580 тысяч евро в год (напомним, в "Актобе", по данным инсайдеров, зарплата португальца - 70 тысяч долларов в месяц и соответственно 840 тысяч в год).

Нани рассматривался как игрок основы, но результаты "Эштрелы" на старте сезона 2024/25 были катастрофическими - всего одна победа в девяти матчах, где играл Луиш. Самый полезный и яркий матч португалец провёл против "Боавишты" - забил фирменным ударом из-за штрафной (это пока последний гол игрока в официальных матчах).

В начале ноября 2024 года Нани вернулся на "Жозе Алваладе" - домашний стадион "Спортинга", клуба который его воспитал. Луиш отыграл 38 минут во втором тайме, а "Эштрела" разгромно уступила 1:5. Игрок благодарил болельщиков за теплый приём, а соцсети "Спортинга" посвятили Нани отдельный пост, написав: "Жозе Алваладе" всегда будем твоим домом".

Именно та игра стала последней для Нани в профессиональной карьере. Получилось красиво. Больше за "Эштрелу" вингер не играл, а спустя месяц Нани объявил, что завершает карьеру. В тот же период футболист потерял отца. В португальских СМИ отмечали, что в том числе это побудило его принять такое решение.

В итоге, за "Эштрелу Амадору" Нани провёл десять матчей во всех турнирах, забил один гол, средняя оценка - 6,50. Свой контракт он не доработал до конца. В 2025-м Нани засветился в российской медиалиге, участвовал в мастер-классах по разным странам, навестил Криштиану Роналду в Саудовской Аравии и, казалось, уже привык к другой жизни вне профессионального футбола.

Напомним, что с "Актобе" Нани подписал контракт сроком на один год. Отмечается, что роль португальца в клубе не будет ограничена только игрой, он в том числе будет менеджером по международному продвижению клуба.

