Гол игрока сборной Казахстана помог "Шахтеру" разгромить "Мактаарал"

В шестом туре КПЛ "Шахтер" на своем поле крупно обыграл "Мактаарал" со счетом 3:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Игоря Солошенко создала себе ощутимый задел уже в первом тайме. До перерыва у карагандинцев отличились Юрий Перцух, Иван Свиридов и Егор Алишаускас.

Во второй половине встречи гости остались в меньшинстве, хавбек сборной Кыргызстана Одилжон Абдурахманов получил красную карточку на 68-й минуте.

Для "Шахтера" это дебютная победа в новом сезоне. По итогам шести туров "горняки" имеют в своем активе четыре очка. "Мактаарал" в свою очередь проиграл пятый матч в чемпионате Казахстана и опустился в зону вылета.

Напомним, что в стартовом матче шестого тура КПЛ "Каспий" одержал победу над "Окжетпесом" - 2:1.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 5 5 0 0 7-1 15 2 Астана 5 4 0 1 8-5 12 3 Актобе 5 3 1 1 12-6 10 4 Ордабасы 5 3 1 1 10-5 10 5 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 6 Тобол 5 3 1 1 7-4 10 7 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 8 Кайрат 5 2 2 1 11-8 8 9 Атырау 5 2 1 2 5-8 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Аксу Пв 5 1 1 3 6-12 4 12 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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