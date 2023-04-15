Гол игрока сборной Казахстана помог "Шахтеру" разгромить "Мактаарал"

В шестом туре КПЛ "Шахтер" на своем поле крупно обыграл "Мактаарал" со счетом 3:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда Игоря Солошенко создала себе ощутимый задел уже в первом тайме. До перерыва у карагандинцев отличились Юрий Перцух, Иван Свиридов и Егор Алишаускас.
Во второй половине встречи гости остались в меньшинстве, хавбек сборной Кыргызстана Одилжон Абдурахманов получил красную карточку на 68-й минуте.
Для "Шахтера" это дебютная победа в новом сезоне. По итогам шести туров "горняки" имеют в своем активе четыре очка. "Мактаарал" в свою очередь проиграл пятый матч в чемпионате Казахстана и опустился в зону вылета.
Напомним, что в стартовом матче шестого тура КПЛ "Каспий" одержал победу над "Окжетпесом" - 2:1.
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