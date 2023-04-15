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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Каспий" одержал первую победу в чемпионате Казахстана-2023 под руководством экс-тренера "Зенита"

"Каспий" одержал первую победу в чемпионате Казахстана-2023 под руководством экс-тренера "Зенита"
©ФК "Каспий"

В стартовом матче шестого тура чемпионата Казахстана "Каспий" обыграл "Окжетпес" со счетом 2:1, сообщает корреспондент Vesti.kz. Актаусцы провели первую игру после увольнения грузинского тренера Кахабера Цхададзе. 

Голы нападающего Георгия Панцулая и вингера Рубена Бриджидо позволили "Каспию" добыть первые очки в нынешнем сезоне КПЛ, единственный гол в составе "Окжетпеса" забил Руслан Болов. Ранее "Каспий" проиграл пять матчей кряду и в связи этим отправил в отставку Кахабера Цхададзе. Исполняющим обязанности главного тренера в игре с "Окжетпесом" был Евгений Тарасов. Бывший нападающий сборной Казахстана и тренер академии "Зенита" в этом году начал работу в клубе из Актау. Ожидается, что в ближайшем будущем Тарасов перейдет к должности спортивного директора вместо Фархадбека Ирисметова, а пост главного тренера "Каспия" займет бывший наставник сборной Македонии Игор Ангеловский. 

Добавим, что после победы "Каспия" над "Окжетпесом" в чемпионате Казахстана не осталось команд, которые не имели бы очков в своем активе. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 5 5 0 0 7-1 15
2 Астана 5 4 0 1 8-5 12
3 Актобе 5 3 1 1 12-6 10
4 Ордабасы 5 3 1 1 10-5 10
5 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10
6 Тобол 5 3 1 1 7-4 10
7 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9
8 Кайрат 5 2 2 1 11-8 8
9 Атырау 5 2 1 2 5-8 7
10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4
11 Аксу Пв 5 1 1 3 6-12 4
12 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4
13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3
14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3

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Метки:
Каспий Окжетпес ФК КПЛ Цхададзе Кахабер

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