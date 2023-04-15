"Каспий" одержал первую победу в чемпионате Казахстана-2023 под руководством экс-тренера "Зенита"

В стартовом матче шестого тура чемпионата Казахстана "Каспий" обыграл "Окжетпес" со счетом 2:1, сообщает корреспондент Vesti.kz. Актаусцы провели первую игру после увольнения грузинского тренера Кахабера Цхададзе.
Голы нападающего Георгия Панцулая и вингера Рубена Бриджидо позволили "Каспию" добыть первые очки в нынешнем сезоне КПЛ, единственный гол в составе "Окжетпеса" забил Руслан Болов. Ранее "Каспий" проиграл пять матчей кряду и в связи этим отправил в отставку Кахабера Цхададзе. Исполняющим обязанности главного тренера в игре с "Окжетпесом" был Евгений Тарасов. Бывший нападающий сборной Казахстана и тренер академии "Зенита" в этом году начал работу в клубе из Актау. Ожидается, что в ближайшем будущем Тарасов перейдет к должности спортивного директора вместо Фархадбека Ирисметова, а пост главного тренера "Каспия" займет бывший наставник сборной Македонии Игор Ангеловский.
Добавим, что после победы "Каспия" над "Окжетпесом" в чемпионате Казахстана не осталось команд, которые не имели бы очков в своем активе.
Загрузка матч-центра...
Реклама