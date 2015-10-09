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Главный тренер "Ордабасы" принял решение по клубу после "золотого дубля"

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Главный тренер "Ордабасы" принял решение по клубу после "золотого дубля" Андрей Мартин. Фото: ФК "Ордабасы"©

Чемпион Казахстана и обладатель национального Кубка "Ордабасы" остался без главного тренера, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Инсайды от Карпа".

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Чемпион Казахстана и обладатель национального Кубка "Ордабасы" остался без главного тренера, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Инсайды от Карпа".

Шымкентский клуб не сумел договориться о продлении контракта с 52-летним специалистом Андреем Мартином, под руководством которого команда впервые в своей истории оформила золотой дубль, пишет источник.

"В 2013-м он помогал Мунтяну в Мордовии и "Кубани". После - начал самостоятельный путь во второй лиге Молдовы с кратким перерывом на ассистентство в сборной своей страны.

С каждым клубом, где Мартин трудился главным, он выигрывал трофей: с "Дачией" стал чемпионом тамошней ЛЛМ, с "Петрокубом" прервал семилетнюю гегемонию "Шериф" и сделал золотой дубль плюс вышел в группу Лиги конференций, а с "Ордабасы" снова завоевал чемпионство и Кубок.

В Казахстане, кстати, при нем люто спрогрессировал Амир, которого зимой хотела "Балтика". Сейчас же за парнем уже следит "Спортинг".

В общем, интересный и главное новый специалист разблокирован в потенциале для наших клубов незадолго до зимней паузы. С местным чемпионатом знаком, русским владеет. Кому из клубов РПЛ он мог бы пригодиться?" - пишет Иван Карпов.

Напомним, молдавский специалист с 2025 года занимает должность главного тренера шымкентцев. Он привёл "Ордабасы" к победе в КПЛ-2026 и в Кубке Казахстана.

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