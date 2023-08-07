Главный тренер "Кайрата" назвал причины поражения от "Актобе"

Главный тренер алматинского "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал поражение от "Актобе" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Актобе и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

"Противостояние "Кайрата" и "Актобе" – лучшее, что есть в казахстанском футболе. И в Алматы, и здесь была прекрасная атмосфера. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно не совершать грубые индивидуальные ошибки в обороне, а также реализовывать свои моменты", - цитирует Кекера пресс-служба клуба.

– Как вам качество газона на стадионе?

– Состояние поле намного лучше, чем было в прошлом году. Поле для всех одинаковое.

– Насколько не хватало центральных защитников Офри Арада и Виктора Васина?

– Давайте не будем об этом говорить. Вышли те ребята, которые были готовы играть. Вы если видели, у нас вышел очень молодой состав, даже по сравнению с прошлыми играми.

– Болельщики "Кайрата" приехали в Актобе. Как сказалась их поддержка на команде?

– Естественно, мы очень рады. Жаль, что не смогли их порадовать. Они проделали большой путь. Мы слышали и чувствовали их поддержку. Очень приятно, что болельщики поддерживают нас не только в Алматы, но и на выезде, особенно в Актобе.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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