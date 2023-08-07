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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Кайрата" назвал причины поражения от "Актобе"

Главный тренер "Кайрата" назвал причины поражения от "Актобе"
©ФК "Кайрат"

Главный тренер алматинского "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал поражение от "Актобе" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Актобе и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

"Противостояние "Кайрата" и "Актобе" – лучшее, что есть в казахстанском футболе. И в Алматы, и здесь была прекрасная атмосфера. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно не совершать грубые индивидуальные ошибки в обороне, а также реализовывать свои моменты", - цитирует Кекера пресс-служба клуба.

– Как вам качество газона на стадионе?
– Состояние поле намного лучше, чем было в прошлом году. Поле для всех одинаковое.

– Насколько не хватало центральных защитников Офри Арада и Виктора Васина?
– Давайте не будем об этом говорить. Вышли те ребята, которые были готовы играть. Вы если видели, у нас вышел очень молодой состав, даже по сравнению с прошлыми играми.

– Болельщики "Кайрата" приехали в Актобе. Как сказалась их поддержка на команде?
– Естественно, мы очень рады. Жаль, что не смогли их порадовать. Они проделали большой путь. Мы слышали и чувствовали их поддержку. Очень приятно, что болельщики поддерживают нас не только в Алматы, но и на выезде, особенно в Актобе.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38
4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29
5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29
6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26
7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24
8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24
9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24
10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11

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Метки:
Кайрат ФК Актобе ФК КПЛ

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