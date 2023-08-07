Главный тренер "Кайрата" назвал причины поражения от "Актобе"

Главный тренер алматинского "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал поражение от "Актобе" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Актобе и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
"Противостояние "Кайрата" и "Актобе" – лучшее, что есть в казахстанском футболе. И в Алматы, и здесь была прекрасная атмосфера. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно не совершать грубые индивидуальные ошибки в обороне, а также реализовывать свои моменты", - цитирует Кекера пресс-служба клуба.
– Как вам качество газона на стадионе?
– Состояние поле намного лучше, чем было в прошлом году. Поле для всех одинаковое.
– Насколько не хватало центральных защитников Офри Арада и Виктора Васина?
– Давайте не будем об этом говорить. Вышли те ребята, которые были готовы играть. Вы если видели, у нас вышел очень молодой состав, даже по сравнению с прошлыми играми.
– Болельщики "Кайрата" приехали в Актобе. Как сказалась их поддержка на команде?
– Естественно, мы очень рады. Жаль, что не смогли их порадовать. Они проделали большой путь. Мы слышали и чувствовали их поддержку. Очень приятно, что болельщики поддерживают нас не только в Алматы, но и на выезде, особенно в Актобе.
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