"Актобе" приблизился к "Астане" после победы над "Кайратом"

"Актобе" в матче 18-го тура КПЛ-2023 обыграл на своем поле алматинский "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в "Актобе" оказалась богатой на голы и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

На 20-й минуте Шина вывел "Актобе" вперед. Впрочем, на 29-й минуте Дмитрий Сергеев восстановил равновесие.

На 34-й минуте Элдер Сантана забил второй гол "Актобе". Артур Шушеначев уже в добавленное время вернул интригу в сюжет матча - 2:2.

На 52-й минуте Алибек Касым образцово исполнил штрафной удар - 3:2. А окончательный счет на 57-й минуте установил капитан "Актобе" Дмитрий Шомко.

"Красно-белые" набрали 38 очков, и располагаясь на третьем месте, сократила отставание от "Астаны". У "Кайрата" 29 очков и четвертая строчка.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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