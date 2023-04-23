Главному тренеру казахстанского клуба напророчили увольнение и нашли ему замену

Казахстанский тренер талдыкорганского "Жетысу" Алмас Кулшинбаев будет отправлен в отставку, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Айдына Кожахмета.

По информации источника, несмотря на выездную победу над "Мактааралом" (2:1), он будет уволен.

"Еще до матча Алмасу Кулшинбаеву руководители клуба сообщили, что вне зависимости от результата он будет отправлен в отставку. В акимате области недовольны селекцией и качеством игры команды.

Будет ли это решение пересмотрено, пока неизвестно. Скорее всего, нет. Несмотря на то, что талдыкорганцы стали выправлять свое положение после провального старта. Основным кандидатом на замену является Вахид Масудов. Но также в списке потенциальных претендентов фигурируют Дмитрий Огай и Аскар Кожабергенов", - говорится в его сообщении.

Отметим, что следующую игру в чемпионате "Жетысу" проведет на своем поле с "Окжетпесом" 7 мая.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 10 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 11 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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