Матч "Мактаарала" и "Жетысу" завершился минимальной победой

"Жетысу" в матче седьмого тура обыграл "Мактаарал", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Шымкенте завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. На девятой минуте Рати Ардазишвили поразил ворота хозяев.
Второй гол был забит на 22-й минуте. Результативную атаку завершил Равиль Атыханов.
На 95-й минуте Рамазан Каримов ударом с пенальти сократил отставание - 1:2.
"Жетысу" набрал семь очков и делит с "Атырау" девятое и десятое место.
"Мактаарал" с тремя баллами замыкает турнирную таблицу КПЛ-2023.
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