Герой "Астаны", квартет из "Кайрата" и наставник "Каспия". Символическая сборная 13-го тура КПЛ-2021

13-й тур OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу получился богатым на события. Целый ряд игроков сумел проявить себя с наилучшей стороны. Vesti.kz составили собственную версию символической сборной тура.

Вратарь: Дмитрий Непогодов ("Астана")

Голкипер "Астаны" стал одним из главных героев матча с "Кайратом" (1:1). Во многих эпизодах лишь удачные действия Непогодова позволили столичному клубу не пропустить от алматинцев больше, чем один мяч. На счету вратаря пять отраженных ударов, в том числе два суперсейва.

Левый защитник: Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат")

Суюмбаев проявил себя настоящим капитаном. Защитник "Кайрата" по версии InStat стал лучшим игроком в матче с "Астаной" (индекс 291). Суюмбаев мало что позволил сделать на своем фланге лидеру столичного клуба Марину Томасову и спас "желто-черных" от поражения, забив решающий гол на 91-й минуте.

Центральный защитник: Нуралы Алип ("Кайрат")

Защитник "Кайрата" стал одним из лучших на поле. Алип хорошо вел единоборства, мало позволив атакующей группе соперника, делал отборы и перехваты и весьма продуктивно участвовал в продвижении мяча.

Центральный защитник: Елдос Ахметов ("Тараз")

Вице-капитан "Тараза" в принципиальном южноказахстанском дерби с "Ордабасы" (1:1) оказался одним из лучших в составе своего клуба. На 77-й минуте Ахметов удачно исполнил штрафной, выведя жамбыльцев вперед. К слову, в обороне он действовал крайне надежно. Поэтому может записать себе в актив игру с шымкентским клубом.

Правый защитник: Дино Миканович ("Кайрат")

Хорватский защитник "Кайрата" как всегда отличался активностью на своем правом фланге. На 91-й минуте Миканович поучаствовал в голевой атаке. За его выбросом мяча из аута последовал вынос из штрафной и точный удар Суюмбаева.

Опорный полузащитник: Асхат Тагыберген ("Тобол")

Тагыберген в матче с "Шахтером" отметился дублем. В первом случае полузащитник "Тобола" забил в фирменном стиле - ударом издалека. А во втором - реализовал пенальти. Костанайцы выиграли встречу со счетом 3:0.

Опорный полузащитник: Адам Адахаджиев ("Жетысу")

Игрок "Жетысу" сыграл одну из ключевых ролей в победе над "Кайсаром". На счету Адахаджиева красивый гол со штрафного. В целом опорный полузащитник талдыкоранцев справился со своей прямой функцией - разрушением атак соперника.

Левый полузащитник: Тигран Барсегян ("Астана")

Армянский полузащитник в игре с "Кайратом" отметился важным голом в концовке матча, который едва не стал победным. Кроме того, он выиграл большинство единоборств, получив от эксперта оценку десять (из десяти возможных) за этот компонент игры. По рейтингу InStat Барсегян стал лучшим игроком матча в составе столичного клуба (инлекс 263).

Атакующий полузащитник: Вагнер Лав ("Кайрат")

Форвард "Кайрата" в матче с "Астаной" больше исполнял функции атакующего полузащитника. Не раз бразильский легионер спускался в среднюю зону. Он сумел создать несколько голевых моментов и в целом успешно конструировал атакующую игру команды. Но форвард "Кайрата" был заменен на 72-й минуте.

Правый полузащитник: Уаджи Сали ("Каспий")

Французский вингер "Каспия" внес существенный вклад в разгромную победу над "Акжайыком" (3:0). На 36-й минуте Сали открыл счет в Уральске. Для него это пятый гол в высшем дивизионе.

Нападающий: Давид Караев ("Каспий")

Форвард актауского клуба является самым результативным в команде - шесть мячей. На 67-й минуте матча с "Акжайыком" он удвоил преимущество "Каспия", прекрасно разобравшись с соперниками в их штрафной после подачи с углового.

Тренер: Срджан Благоевич ("Каспий")

Сербский специалист сумел остановить "Акжайык", который метил на промежуточное третье место в чемпионате. Благоевич в очередной раз напомнил о себе уверенной и убедительной игрой "Каспия".

Напомним, матчи 13-го тура прошли 23 и 24 мая. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!