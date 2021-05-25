Креативность Вагнера, неуступчивость Барсегяна и разочаровавшие сборники. Анализ матча "Астана" - "Кайрат"

Заслуженный тренер РК Павел Черепанов в авторской колонке для Vesti.kz проанализировал центральный матч первого круга Olimpbet-чемпионата Казахстана между "Астаной" и "Кайратом". В частности, он рассказал, кто разочаровал из игроков национальной сборной, как проявил себя Вагнер Лав и чем отличились фланговые игроки атаки столичного клуба.

Анализ интересен тем, что проведено сравнение качества игры в целом, по линиям и по отдельным игрокам. Показан механизм получения итоговой оценки, позволяющий увидеть сильные и лимитирующие факторы в игре футболистов.

Анализ игровых действий футболистов можно сделать двумя способами.

1.Экспертная оценка.

Это субъективное мнение специалиста, журналиста или болельщика. Часто под влиянием результата матча или личных симпатий.

2. Количественная оценка. В основе ее цифровые технологии, поэтому полученные результаты объективны.

В нашем случае используется статистика фирмы Instat. Оцениваются игровые действия, от которых напрямую зависит результат:

- как успешно игрок продвигал мяч в атаку,

- много ли выиграл единоборств,

- как успешно отбирал и перехватывал мячи,

- создавал ли голевые моменты (ГМ 1 балл),

- забил гол (2 балла).

Практика показала, что пяти метрик достаточно, чтобы получить информативный показатель качества игры.

В таблице с результатами игроков стартовых составов, в колонках: продвижение мяча, единоборства, отборы и перехваты, не количество действий, а их оценка от 1.0 до 10.0.

Важно подчеркнуть, что рассчитывается она с учетом игровой позиции футболиста в той схеме, которую использовала команда в матче.

Полученные данные анализируются и пересчитываются по 5-бальной шкале.

Динамика оценок от тура к туру позволяет мониторить:

1. Стабильность игрока, основной признак уровня мастерства.

2. Состояние спортивной формы. В случае необходимости своевременно ее скорректировать.

Комментарий:

Визуально "Кайрат" имел игровое преимущество. Анализ статистики это подтвердил.

1. Алматинцы лучше защищались, суммарные оценки защитников 16.8 и 12.2.

2. В средней линии "Кайрат" тоже имел преимущество, 8.2 и 7.5.

3. В атаке у "Кайрата" – 11.2, у "Астаны" - 10.5.

4. По командным итоговым оценкам за качество игры, 36.2 и 31.2, впереди "Кайрат".

5. Лучше Вагнера Лава - 4.8 только Суюмбаев – 5.0.

6. Вагнер Лав создал четыре голевых момента.

7. Третий среди всех игроков и лучший в составе "Астаны" - Тигран Барсегян, 4.7.

8. Абат Аймбетов, Абзал Бейсебеков и Айбол Абикен разочаровали.

9. Марин Томасов и Тигран Барсегян за единоборства по 10 баллов.

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