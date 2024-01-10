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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Турцию. Названа причина

У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Турцию. Названа причина
©КФФ

Новичок костанайского "Тобола" Еркин Тапалов рассказал о несостоявшемся трансфере в турецкий клуб, сообщают Vesti.kz.

Защитник сборной Казахстана, на тот момент выступавший за "Кызылжар", был близок к переходу в "Манисаспор" из первой лиги Турции, однако сделка сорвалась. В итоге 30-летний игрок перешел в "Тобол".

"У меня было реальное предложение из Турции, от футбольного клуба "Манисаспор". Я и мой агент созванивались со спортивным директором и еще одним представителем, где обсудили детали контракта. Я должен был приехать, пройти медосмотр и тренироваться. К клубу я должен быть присоединиться в начале января. Я смотрел игры "Манисаспора", они показывали плохие результаты. Из-за этого уволили тренера и спортивного директора, после чего мой трансфер сразу же приостановили. У нового тренера были свои задачи. После разговора я сразу же записался на курсы турецкого языка, проходил обучение три дня. Я очень хотел поехать, если честно. Попробовать себя в другом чемпионате. А может, это даже лучше, что я не поехал, кто знает", - признался Тапалов в интервью Instagram-аккаунту Golazo_academy.

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Свою карьеру Тапалов начал в 2011 году в составе уральского "Акжайыка". После выступал в "Шахтере", "Жетысу" и "Туране". Прошлый сезон провел в "Кызыл-Жаре", был капитаном команды, сыграл за петропавловцев 27 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

За сборную Казахстана защитник провел 12 матчей.

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Метки:
Сборная РК по футболу Турция Футбольные трансферы Межсезонье в КПЛ КПЛ Тобол ФК Казахстан

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