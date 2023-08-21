Футболист сборной Казахстана принял решение по "Актобе"

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов заинтересован продолжить карьеру в зарубежном чемпионате и не будет продлевать контракт с "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Самородов готов отработать нынешний контракт до конца года, а затем уйти в качестве свободного агента. Основной мотивацией для такого решения является желание игрока попробовать свои силы в более сильной лиге и клубе. Но помимо этого, есть и другие факторы, которые влияют на настроение Самородова и других игроков основы "Актобе". В частности, это нестабильная ситуация в клубе и странные кадровые решения летом.

На Самородова есть спрос от клубов из России и Турции, пока это два наиболее вероятных чемпионата, где Максим может продолжить карьеру. Интерес к игроку устойчивый, поскольку он хорошо проявил себя в еврокубках и достаточно убедительно выступает в сборной Казахстана.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий сыграл 18 матчей в КПЛ, забил четыре гола и отдал четыре голевых передачи. В квалификации Лиги конференций Самородов сыграл четыре матча, отличившись двумя голами и ассистом.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32 6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25 9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15 13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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