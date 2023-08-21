Футболист сборной Казахстана принял решение по "Актобе"

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов заинтересован продолжить карьеру в зарубежном чемпионате и не будет продлевать контракт с "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Самородов готов отработать нынешний контракт до конца года, а затем уйти в качестве свободного агента. Основной мотивацией для такого решения является желание игрока попробовать свои силы в более сильной лиге и клубе. Но помимо этого, есть и другие факторы, которые влияют на настроение Самородова и других игроков основы "Актобе". В частности, это нестабильная ситуация в клубе и странные кадровые решения летом.
На Самородова есть спрос от клубов из России и Турции, пока это два наиболее вероятных чемпионата, где Максим может продолжить карьеру. Интерес к игроку устойчивый, поскольку он хорошо проявил себя в еврокубках и достаточно убедительно выступает в сборной Казахстана.
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий сыграл 18 матчей в КПЛ, забил четыре гола и отдал четыре голевых передачи. В квалификации Лиги конференций Самородов сыграл четыре матча, отличившись двумя голами и ассистом.
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