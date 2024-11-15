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Футболист сборной Казахстана отреагировал на свой уход из клуба

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Футболист сборной Казахстана отреагировал на свой уход из клуба ©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Арман Кенесов посредством соцсетей прокомментировал свой уход из "Актобе", передают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Казахстана по футболу Арман Кенесов посредством соцсетей прокомментировал свой уход из "Актобе", передают Vesti.kz.

Пресс-служба "красно-белых" сообщила, что он покинул команду в связи с истечением срока контракта. 

"Дорогие болельщики "Актобе"! Большое спасибо за вашу поддержку! Я провел три замечательных года в этом клубе. Впервые меня пригласили в сборную Казахстана в составе "Актобе". Здесь я также выиграл свой первый трофей. Один из самых ярких моментов в моей жизни случился в Актобе. Моя дочь родилась в этом городе! Я привязан к Актобе и его болельщикам. Хочу поблагодарить за приглашение защищать честь столь титулованного клуба! Спасибо, "Актобе", мы еще встретимся!", - написал он в соцсетях.


Кенесов играл за "Актобе" с 2022 года. Провел 81 матч во всех турнирах, забил 11 голов и записал в свой актив 6 результативных передач.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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