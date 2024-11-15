Футболист сборной Казахстана отреагировал на свой уход из клуба
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Арман Кенесов посредством соцсетей прокомментировал свой уход из "Актобе", передают Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Арман Кенесов посредством соцсетей прокомментировал свой уход из "Актобе", передают Vesti.kz.
Пресс-служба "красно-белых" сообщила, что он покинул команду в связи с истечением срока контракта.
"Дорогие болельщики "Актобе"! Большое спасибо за вашу поддержку! Я провел три замечательных года в этом клубе. Впервые меня пригласили в сборную Казахстана в составе "Актобе". Здесь я также выиграл свой первый трофей. Один из самых ярких моментов в моей жизни случился в Актобе. Моя дочь родилась в этом городе! Я привязан к Актобе и его болельщикам. Хочу поблагодарить за приглашение защищать честь столь титулованного клуба! Спасибо, "Актобе", мы еще встретимся!", - написал он в соцсетях.
Кенесов играл за "Актобе" с 2022 года. Провел 81 матч во всех турнирах, забил 11 голов и записал в свой актив 6 результативных передач.
Реклама