Футболист сборной Казахстана отреагировал на свой уход из клуба

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Арман Кенесов посредством соцсетей прокомментировал свой уход из "Актобе", передают Vesti.kz.

Пресс-служба "красно-белых" сообщила, что он покинул команду в связи с истечением срока контракта.

"Дорогие болельщики "Актобе"! Большое спасибо за вашу поддержку! Я провел три замечательных года в этом клубе. Впервые меня пригласили в сборную Казахстана в составе "Актобе". Здесь я также выиграл свой первый трофей. Один из самых ярких моментов в моей жизни случился в Актобе. Моя дочь родилась в этом городе! Я привязан к Актобе и его болельщикам. Хочу поблагодарить за приглашение защищать честь столь титулованного клуба! Спасибо, "Актобе", мы еще встретимся!", - написал он в соцсетях.