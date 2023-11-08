Футболист казахстанского клуба получил "Золотой мяч" и потроллил Месси

Полузащитник шымкентского "Ордабасы" Шохбоз Умаров потроллил аргентинского форварда Лионеля Месси после получения "Золотого мяча" в Казахстане, сообщают Vesti.kz.

24-летний игрок сборной Узбекистана помог "Ордабасы" впервые в истории стать чемпионом Казахстана. Триумфаторам вручили "Золотые мячи".

"Лео Месси, извини меня. Ты не заслужил", - поделился фотографией Умаров в своем Instagram. Троллинг оценили фанаты футболиста и поддержали своего кумира.

Отметим, что недавно Месси получил свой восьмой "Золотой мяч". Никто не выигрывал эту награду чаще, чем аргентинец. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду выиграл пять "Золотых мячей".

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

В текущем сезоне Умаров провел 22 матча, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.