Футболист "Астаны" за 1,5 миллиона евро прокомментировал свой переход в состав европейского чемпиона

Румынский полузащитник "Астаны" Дорин Ротариу поделился эмоциями от перехода в болгарский "Лудогорец". Футболист уже присоединился к новой команде на сборах в Австрии, где может сыграть в некоторых товарищеских матчах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я счастлив этому трансферу. Перешел в команду с чемпионским менталитетом, которая играет на высоком уровне. Я верю, что помогу достичь успехов "Лудогорцу". Считаю, что я силен на месте правого полузащитника, но также могу сыграть на позиции форварда или под нападающими. Я уже разговаривал с тренером. Надеюсь, быстро набрать форму и быть полезным команде", - приводит слова Ротариу пресс-служба клуба.

Напомним, что в свое время "Астана" покупала 25-летнего легионера за 1,5 миллиона евро. За "Лудогорец", который является 10-кратным чемпионом своей страны, с начала текущего года выступает другой экс-игрок казахстанского клуба Пиерос Сотириу.

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