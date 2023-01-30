Фонсека определился со своим будущим

Португальский футболист Карлос Фонсека, проведший восемь лет в Казахстане, продолжит карьеру на родине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент Карлос рассматривает несколько предложений, в том числе от "Санта Марии", воспитанником которого и является. Клуб в данный момент выступает в любительской лиге.

Фонсека в Казахстане выступал за "Иртыш", "Тобол" и "Кызыл-Жар", в общей сложности забив 20 голов в премьер-лиге. Последним клубом португальца стал "Кызыл-Жар", который он покинул по итогам сезона 2021 года.

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