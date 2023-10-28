Европейский клуб подтвердил интерес к нападающему сборной Казахстана

В австрийском клубе "Рапид" высказались о возможном приглашении нападающего сборной Казахстана Максима Самородова, передают Vesti.kz.

"Он очень интересный игрок. Но на данный момент мы не будем приглашать игроков зимой", - заявил спортивный директор "Рапида" Маркус Катцер в интервью laola1.at.

Издание также отмечает, что возможное приглашение Самородова зависит от того, покинет ли "Рапид" один из ведущих игроков команды Марко Грюль, на данный австрийский клуб нацелен продлить с ним соглашение.

Добавим, что "Рапид" является 32-кратным чемпионом Австрии, 14 раз команда завоевывала кубок страны, трижды – Суперкубок и один раз – Кубок Интертото. В 1938 году "Рапид" завоевал кубок Германии, а в 1941-м – выиграл золотые медали чемпионата этой страны. Является самым титулованным клубом Австрии.

Напомним, что помимо "Рапида" в услугах Самородова заинтересованы турецкие клубы "Трабзонспор" и "Ризеспор", а также российские "Крылья Советов".

После окончания сезона в Казахстане у форварда завершается контракт с "Актобе" и он получит возможность перейти в другую команду в статусе свободного агента.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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