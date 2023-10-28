Европейский клуб подтвердил интерес к нападающему сборной Казахстана

В австрийском клубе "Рапид" высказались о возможном приглашении нападающего сборной Казахстана Максима Самородова, передают Vesti.kz.
"Он очень интересный игрок. Но на данный момент мы не будем приглашать игроков зимой", - заявил спортивный директор "Рапида" Маркус Катцер в интервью laola1.at.
Издание также отмечает, что возможное приглашение Самородова зависит от того, покинет ли "Рапид" один из ведущих игроков команды Марко Грюль, на данный австрийский клуб нацелен продлить с ним соглашение.
Добавим, что "Рапид" является 32-кратным чемпионом Австрии, 14 раз команда завоевывала кубок страны, трижды – Суперкубок и один раз – Кубок Интертото. В 1938 году "Рапид" завоевал кубок Германии, а в 1941-м – выиграл золотые медали чемпионата этой страны. Является самым титулованным клубом Австрии.
Напомним, что помимо "Рапида" в услугах Самородова заинтересованы турецкие клубы "Трабзонспор" и "Ризеспор", а также российские "Крылья Советов".
После окончания сезона в Казахстане у форварда завершается контракт с "Актобе" и он получит возможность перейти в другую команду в статусе свободного агента.
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