В Европе удивились провалу футболиста в чемпионате Казахстана

Армянский футболист Гегам Кадимян вернулся в "Неман". При этом белорусский инсайдер Владислав Татур удивлен тем, что он провел слабый сезон 2021 года в кызылординском "Кайсаре", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В "Кайсаре" Кадимян играл преимущественно со скамейки - всего два матча в старте, два ассиста, ни одного гола.

Это удивительно, учитывая мощный сезон-2020 в ЧБ:

• 12+6 в 29 матчах;

• 0.43+0.18=0.61 - результативного действия в среднем на 90 минут;

• 0.3 xG и 0.24 xA/90 минут - слегка оверперфомил в голах, но не добрал ассистов", - пишет он.

Кадимян был признан лучшим игроком "Немана" в 2020 году. О его возвращении клуб из Гродно объявил 24 января. Контракт с "желто-зелеными" подписан на один сезон.

Напомним, "Кайсар" завершил КПЛ-2021 на предпоследнем, 13-м месте и вылетел в первую лигу.