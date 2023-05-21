"Это отговорки для слабых". Кекер объяснил разгромное поражение "Кайрата"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал разгромное поражение от "Кайсара" в матче десятого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.
Матч в Алматы завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.
– В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками. Мы не имеем права так играть дома. Слишком болезненное поражение. Так если разобраться, любое поражение – болезненное.
– Показалось, что футболисты вышли на поле немотивированные. Мы не узнали вашу команду. С чем это связано?
– Пока не могу объяснить, что произошло. Завтра поговорим с футболистами и обсудим. Пока не могу ничего сказать. Такое бывает, когда в команде есть нестабильность. На данный момент у нас это прослеживается.
– Может, это влияние того, что команда три последних матча играет одним составом? Плюс, "Кайсар" отдыхал около недели, а мы за неделю сыграли три игры...
– Это отговорки для слабых. У нас есть команда. Мы готовимся, должны выходить и играть каждую игру. Если посмотреть на европейские чемпионаты, команды играют в таком режиме, и все равно готовы. В первую очередь, мы виноваты сами. Других факторов нет.
– То, что "Кайсар" едва ли не самая высокорослая команда чемпионата и, в целом, всегда низко сидят и обороняются. У вас было понимание, как вскрыть эту оборону и как отыграться со счета 0:3?
– Понимание было, но мы не смогли воплотить те идеи, которые у нас были. Моменты у нас были, но мы их не реализовали. Возможно, если бы мы забили первыми, игра сложилась бы по-другому. Но уже ничего не изменить.
Для алматинцев это второе поражение в сезоне. Примечательно, что команда Кирилла Кекера вновь уступила дома. Ранее "Кайрат" 9 апреля проиграл "Жетысу" - 2:3.
Алматинцы с 18-ю очками делят третье и четвертое место с "Кайратом". "Кайсар", набрав 16 баллов переместился на седьмое место.
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