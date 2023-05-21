"Это отговорки для слабых". Кекер объяснил разгромное поражение "Кайрата"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал разгромное поражение от "Кайсара" в матче десятого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

Матч в Алматы завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

– В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками. Мы не имеем права так играть дома. Слишком болезненное поражение. Так если разобраться, любое поражение – болезненное.

– Показалось, что футболисты вышли на поле немотивированные. Мы не узнали вашу команду. С чем это связано?

– Пока не могу объяснить, что произошло. Завтра поговорим с футболистами и обсудим. Пока не могу ничего сказать. Такое бывает, когда в команде есть нестабильность. На данный момент у нас это прослеживается.

– Может, это влияние того, что команда три последних матча играет одним составом? Плюс, "Кайсар" отдыхал около недели, а мы за неделю сыграли три игры...

– Это отговорки для слабых. У нас есть команда. Мы готовимся, должны выходить и играть каждую игру. Если посмотреть на европейские чемпионаты, команды играют в таком режиме, и все равно готовы. В первую очередь, мы виноваты сами. Других факторов нет.

– То, что "Кайсар" едва ли не самая высокорослая команда чемпионата и, в целом, всегда низко сидят и обороняются. У вас было понимание, как вскрыть эту оборону и как отыграться со счета 0:3?

– Понимание было, но мы не смогли воплотить те идеи, которые у нас были. Моменты у нас были, но мы их не реализовали. Возможно, если бы мы забили первыми, игра сложилась бы по-другому. Но уже ничего не изменить.

Для алматинцев это второе поражение в сезоне. Примечательно, что команда Кирилла Кекера вновь уступила дома. Ранее "Кайрат" 9 апреля проиграл "Жетысу" - 2:3.

Алматинцы с 18-ю очками делят третье и четвертое место с "Кайратом". "Кайсар", набрав 16 баллов переместился на седьмое место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 11 8 1 2 16-11 25 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11 10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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