Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Это отговорки для слабых". Кекер объяснил разгромное поражение "Кайрата"

"Это отговорки для слабых". Кекер объяснил разгромное поражение "Кайрата"
©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал разгромное поражение от "Кайсара" в матче десятого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

Матч в Алматы завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

– В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками. Мы не имеем права так играть дома. Слишком болезненное поражение. Так если разобраться, любое поражение – болезненное.

– Показалось, что футболисты вышли на поле немотивированные. Мы не узнали вашу команду. С чем это связано?

– Пока не могу объяснить, что произошло. Завтра поговорим с футболистами и обсудим. Пока не могу ничего сказать. Такое бывает, когда в команде есть нестабильность. На данный момент у нас это прослеживается.

– Может, это влияние того, что команда три последних матча играет одним составом? Плюс, "Кайсар" отдыхал около недели, а мы за неделю сыграли три игры...

– Это отговорки для слабых. У нас есть команда. Мы готовимся, должны выходить и играть каждую игру. Если посмотреть на европейские чемпионаты, команды играют в таком режиме, и все равно готовы. В первую очередь, мы виноваты сами. Других факторов нет.

– То, что "Кайсар" едва ли не самая высокорослая команда чемпионата и, в целом, всегда низко сидят и обороняются. У вас было понимание, как вскрыть эту оборону и как отыграться со счета 0:3?

– Понимание было, но мы не смогли воплотить те идеи, которые у нас были. Моменты у нас были, но мы их не реализовали. Возможно, если бы мы забили первыми, игра сложилась бы по-другому. Но уже ничего не изменить.

Для алматинцев это второе поражение в сезоне. Примечательно, что команда Кирилла Кекера вновь уступила дома. Ранее "Кайрат" 9 апреля проиграл "Жетысу" - 2:3.

Алматинцы с 18-ю очками делят третье и четвертое место с "Кайратом". "Кайсар", набрав 16 баллов переместился на седьмое место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК Кайсар ФК КПЛ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 22:57
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" вышел на второе место в чемпионате Казахстана
Сегодня , 22:24
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Это отговорки для слабых". Кекер объяснил разгромное поражение "Кайрата"
Сегодня , 21:53
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана
Сегодня , 20:34
КПЛ
©ФК "Кайрат" Видеообзор разгромного поражения "Кайрата" в матче чемпионата Казахстана
Сегодня , 19:53
КПЛ
©ФК "Кайрат" Сенсацией завершился матч "Кайрата" в чемпионате Казахстана
Сегодня , 19:30
КПЛ
©ФК "Тобол" Видеообзор победы "Тобола" над аутсайдером чемпионата Казахстана
Сегодня , 17:55
КПЛ
©ФК "Тобол" Минимальной победой завершился матч "Тобола" с аутсайдером чемпионата Казахстана
Сегодня , 13:45
КПЛ
©ФК "Астана" "Адиев дал энергию". Астанов рассказал о победном голе "Кызыл-Жару" и возвращении в сборную
Сегодня , 13:17
КПЛ
©Globo Esporte "Хочу остаться в Казахстане". Бразильский технарь из "Кызыл-Жара" - об игре в КПЛ и подарке от Роналду
Сегодня , 09:40
КПЛ
©ФК "Кайрат" Прямая трансляция матчей "Тобола", "Кайрата" и "Актобе" в 10 туре КПЛ
Вчера , 23:00
КПЛ
©ФК "Астана" "Нет оправданий". Тренер "Астаны" - о победе в матче за лидерство КПЛ, травмах и оценке "Кызыл-Жару"
Вчера , 22:46
КПЛ
©СК "Кызыл-Жар" Алиев рассказал о перестрелке с "Астаной", критике за игнор казахстанцев и назначении в сборную
Вчера , 20:58
КПЛ
©ФК "Астана" В матче "Астаны" и "Кызыл-Жара" определился единоличный лидер чемпионата Казахстана
Вчера , 19:45
КПЛ
©ФК "Актобе" В руководстве "Актобе" грядут перемены
Вчера , 18:55
КПЛ
©ФК "Шахтер" "Шахтер" на последних минутах вырвал победу в матче с "Аксу"
Вчера , 18:51
КПЛ
©ФК "Жетысу" Разгромом завершился матч "Жетысу" и "Атырау" в чемпионате
Вчера , 17:23
КПЛ
©ФК "Астана" Умное решение: почему остальные клубы не последовали примеру "Астаны"
Вчера , 12:34
КПЛ
©ФК "Астана" Прямая трансляция битвы лидеров "Астана" - "Кызылжар" и еще двух матчей десятого тура КПЛ
19 мая, 22:33
КПЛ
©instagram.com/magomedadiev Магомед Адиев выступил с сообщением перед матчами Евро-2024
19 мая, 21:09
КПЛ
©instagram.com/a.shpilevski Экс-тренер "Кайрата" может возглавить российский клуб
19 мая, 18:50
КПЛ
©КФФ Лидер ведущего клуба КПЛ не получит вызов в сборную на игры Евро-2024
19 мая, 17:46
КПЛ
©КФФ Экс-капитан сборной Казахстана возглавил клуб премьер-лиги
19 мая, 15:13
КПЛ
©ФК "Кайрат" Мощь, класс и прессинг. В "Кайрате" образовалось лучшее атакующее трио КПЛ
19 мая, 13:27
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Я все осознал и хочу помочь". Вернется ли Сейдахмет в сборную Казахстана?
18 мая, 15:16
КПЛ
©ФК "Каспий" Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на миллион. Известна причина
18 мая, 14:44
КПЛ
©ФК "Анжи" Газзаев рассказал о предложениях от клубов Казахстана
17 мая, 16:34
КПЛ
©ФК "Каспий" В казахстанском клубе образовались многомиллионные долги
17 мая, 15:45
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Мне не нравится нынешняя ситуация". Агент рассказал о возможном уходе Бахтиярова из "Ордабасы"
17 мая, 09:57
КПЛ
©ФК "Иртыш" Футбольный клуб "Иртыш" может быть возрожден. Подробности
16 мая, 18:40
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Дали 15 тысяч долларов и появились проблемы". Сейдахмет - о сборной Казахстана, трансфере в "Зенит" и зарплате в "Кайрате"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus