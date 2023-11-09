"Елимай" решил судьбу некоторых игроков

Футбольный клуб "Елимай" продлил контракты с рядом игроков, в числе которых Денис Кавлинов, Берик Айтбаев, Султан Абилгазы, Дмитрий Шмидт и капитан команды Еркебулан Нургалиев, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Айдына Кожахмета.

Отмечается, что в декабре клуб из Семея проведет селекционный сбор в Алматы, на котором новый главный тренер Андрей Карпович просмотрит остальных игроков из прошлого сезона и нескольких потенциальных новичков.

Ранее отмечалось, что "Елимай" заинтересован в игроке сборной Казахстана.

Напомним, что "Елимай" стал победителем первой лиги сезона-2023 и этим самым завоевал путевку в высший дивизион чемпионата страны.