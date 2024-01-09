"Елимай" проведет товарищеский матч с клубом РПЛ

Семейский "Елимай" объявил о проведении контрольного матча с клубом РПЛ грозненским "Ахматом", сообщают Vesti.kz.

Игра запланирована на 19 января в турецком Белеке.

Напомним, "Елимай" стал победителем первой лиги Казахстана-2023, что позволило команде выйти в высший дивизион. В межсезонье клуб из Семея возглавил местный воспитанник Андрей Карпович, который в прошлом сезоне тренировал "Актобе".

"Ахмат" после 18 туров, набрав 17 очков, занимает 13 место в таблице РПЛ. Ранее цвета грозненского клуба защищал защитник сборной Казахстана Марат Быстров. По информации Transfermarkt футболист присоединился к "Астане".