Елдос Ахметов вернулся в "Тараз" и пока не тащит: забил в свои ворота, привез пенальти и чудит на поле

Казахстанский защитник Елдос Ахметов, вернувшийся в "Тараз", стал вице-капитаном родного клуба. 30-летний футболист, отличающийся нестабильной игрой, по ходу нынешнего сезона отметился несколькими курьезными действиями. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как они сказались на результатах команды.

В первом туре, в котором "Тараз" вырвал победу у "Кайсара", все началось с автогола Ахметова. Защитник жамбылцев открыл счет на пятой минуте. Несмотря на это, "Тараз", проигрывая на выезде 0:2, одержал волевую победу со счетом 3:2.

В матче седьмого тура против "Каспия" (0:1) подопечные Вардана Минасяна потерпели первое поражение в сезоне. В этом немаловажная "заслуга" Ахметова, сфолившего в своей штрафной на сопернике, благодаря чему актаусцы заработали пенальти, который и принес им победу.

Настоящим кошмаром для защитника "Тараза" стал матч против "Тобола", который прошел в рамках девятого тура. Здесь Ахметов поучаствовал в двух из трех голевых эпизодов соперника. На 30-й минуте он зачем-то стал принимать мяч в штрафной, после чего его обокрал игрок костанайцев Неманья Николич и поразил ворота.

На 42-й минуте Ахметов совершил нечто невнятное в противоборстве с тем же Николичем, и серб снова отличился. "Тараз" в этой встрече уступил со счетом 0:3.

Ахметов демонстрирует старательность и желание играть, иногда компенсируя этим недостаток мастерства. Но порой он совершает фатальные ляпы, как в перечисленных случаях.

Сейчас трудно ответить, превысил ли Ахметов лимит ошибок в этом сезоне. Впереди еще половина турнирной дистанции, и болельщикам "Тараза" наверняка хочется, чтобы вице-капитан команды оправдал их надежды и начал выполнять оборонительные функции более качественно.

Одновременный дебют с Исламханом и критика от фанатов. Вернется ли Ахметов в футбол после перехода в "Тараз"?

После 12 туров "Тараз", набрав 17 очков, занимает шестое место. 24 мая жамбылцы сыграют на выезде с "Ордабасы". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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