Одновременный дебют с Исламханом и критика от фанатов. Вернется ли Ахметов в футбол после перехода в "Тараз"?

Казахстанский защитник Елдос Ахметов спустя семь с лишним лет вернулся в родной "Тараз". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как воспитанник жамбылского футбола играл в КПЛ и чем запомнился, а также сумеет ли заявить о себе в сезоне-2021 и вернуться в сборную.

Ахметов, хоть и является воспитанником "Тараза", дебютировал в премьер-лиге в 2011 году, выступая за "Иртыш", с которым стал бронзовым призером. В жамбылский клуб он перешел в 2012-м в возрасте неполных 22 лет. В "Таразе" Ахметов провел 14 матчей в КПЛ и один в Кубке Казахстана. В 2012-м он дебютировал в сборной Казахстана в товарищеской игре с Латвией (0:0). Причем в этой же встрече впервые в форме национальной команды на поле вышел другой футболист "Тараза" Бауыржан Исламхан.

Таким образом, защитник, умеющий сыграть как в центре обороны, так и на фланге, привлек внимание "Астаны", куда отправился в середине сезона-2013, и выступал за столичный клуб до конца КПЛ-2015. В "Астане" он примерил серебряную медаль чемпионата Казахстана. А в 2014 и 2015 годах становился победителем КПЛ и стал одним из немногих казахстанцев, получивших опыт выступлений в групповой стадии Лиги чемпионов.

В 2016 году Ахметов во второй раз оказался в "Иртыше" и провел свой самый результативный сезон в КПЛ - четыре гола и три ассиста. В павлодарском клубе он стал бронзовым призером премьер-лиги.

Следующим этапом его карьеры стал "Кайрат". В алматинском клубе он играл на протяжении трех сезонов (2017-2019). Здесь Ахметов завоевывал серебряные награды, Кубок и Суперкубок Казахстана. Впрочем, у алматинских болельщиков он был едва ли не самым критикуемым игроком.

Именно в "Кайрате" Ахметов проявил себя не самым дисциплинированным футболистом, заработав во всех турнирах шесть удалений. Например, такое, как в игре с "Окжетпесом": уже имея желтую карточку, он пошел на фол в центре поля.

Или как в матче с "Иртышом", где футболист почти проиграл позицию и неосмотрительно отмахнулся от форварда соперников.

Кроме того, что Ахметов не раз подводил команду, когда изгонялся с поля, также он не всегда убедительно и удачно действовал в обороне. Например, за этот эпизод он удостоился порции хейта от болельщиков в соцсетях.

В заключительном сезоне в составе "Кайрата" защитник в последний раз в рамках КПЛ появлялся на поле в июле 2019 года, то есть за несколько месяцев до окончания чемпионата. С весны этого же года Ахметов не привлекался в сборную. Последний матч в форме национальной команды игрок провел против России (0:4) в отборочном турнире Евро-2020.

В 2020 году Ахметов продолжил карьеру в "Кайсаре". Но в кызылординском клубе защитник принял участие всего в трех матчах, что вылилось в считанные минуты на поле.

Переход в "Тараз", вероятно, позволит 30-летнему игроку перезапустить карьеру. Он отличается самоотдачей, жаждой борьбы и огромным желанием играть. Возможно, эти факторы помогут Ахметову избавиться от давления, связанного с предыдущими неудачами, и проявить себя в родном клубе и даже вернуться в обойму сборной. Ведь качественные игроки его позиции являются дефицитными для национальной команды.

Экс-лидеры "Жетысу" и вернувшиеся воспитанники. На что будет способен обновленный "Тараз" в новом сезоне КПЛ?

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