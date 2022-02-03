Экс-тренер клуба РПЛ хотел подписать Вагнера Лава

Главный тренер бакинского клуба "Сабах" Мурад Мусаев, который известен по работе в "Краснодаре" из российской премьер-лиги, рассказал, что хотел видеть в команде экс-форварда "Кайрата" Вагнера Лава, но этот трансфер не удалось реализовать, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Зимой трудно найти новых игроков. Очень хотел реализовать трансфер Вагнера, но он ушел в Данию. Всего просмотрели 100 игроков", - заявил Мусаев azerisport.com.

Напомним, в январе Вагнер Лав стал игроком "Митьюлланда". 37-летний бразилец последние полтора года провел в "Кайрате".

Напомним, 3 февраля состоится товарищеский матч между "Митьюлландом" и "Зенитом", в котором на просмотре находится защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алип.