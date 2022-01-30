Алип на сборах "Зенита" сыграет против команды Вагнера Лава

Питерский "Зенит", в котором на просмотре находится защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алип, проведет контрольный матч с "Митьюлландом", куда перешел бывший нападающий алматинцев Вагнер Лав. Об этом сообщает пресс-служба датского клуба.

Встреча пройдет 3 февраля в Португалии в рамках турнира Atlantic Cup-2022. Начало матча в 21:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, Алип прошел с "Зенитом" сборы в ОАЭ, где принял участие в матче против словацкой "Жилины" (5:0). Российский клуб взял казахстанского игрока на УТС в Португалию.

Вагнер выступал за "Кайрат" в сезонах 2020 и 2021 годов. Бразильский форвард помог алматинцам выиграть чемпионат Казахстана и Кубок страны. Кроме того, при нем "желто-черные" впервые сыграли на групповой стадии еврокубков. 37-летний нападающий провел за "Кайрат" 57 матчей, в которых забил 27 мячей и сделал 20 голевых передач. В декабре Лав покинул алматинцев, а недавно присоединился к "Митьюлланду".