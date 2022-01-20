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Трехкратный чемпион из Европы официально представил Вагнера Лава

Трехкратный чемпион из Европы официально представил Вагнера Лава
©ФК "Митьюлланд"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Экс-форвард "Кайрата" Вагнер Лав перешел в "Митьюлланд". Об этом сообщается на официальном сайте датского клуба.

В клубе отметили, что хотели подписать бразильца много лет назад, но в то время это было невозможно. Однако сейчас сторонам удалось достичь краткосрочного соглашения.

"Митьюлланд" из города Хернинг был образован в 1999 году в результате слияния местных клубов "Икаст" и "Хернинг Фремад". Команда три раза выигрывала чемпионат страны (2014/15, 2017/18, 2019/20).

Напомним, последние полтора года 37-летний нападающий выступал за "Кайрат", с которым стал чемпионом Казахстана. За "желто-черных" провел 57 матчей, в которых забил 27 мячей и сделал 20 голевых передач.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайрат ФК Лав Вагнер Бразилия Дания Футбольные трансферы

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