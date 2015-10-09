Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 14:45
 

Экс-игрок сборной Бразилии перейдет в "Актобе"? Агент сделал заявление

  Комментарии

©instagram.com/atletico

Бывший форвард сборной Бразилии, а ныне игрок "Атлетико Минейро" Халк не ведет переговоров с "Актобе" о переходе, сообщают Vesti.kz ссылкой на "СЭ".

Ранее источник сообщил, что Халк запросил у "красно-белых" около двух миллионов евро в год. Именно на такую зарплату согласен был ехать играть в Казахстан экс-нападающий "Зенита". Эта сумма не устроила актюбинцев и они поставили переговоры с бразильцем из "Атлетико Минейро" (контракт действует до декабря) на паузу.

"Никаких переговоров с "Актобе" мы не вели и не ведем. Халк игрок "Атлетико Минейро", у него контракт с клубом до конца 2026 года", — сказала агент игрока Патрисиа Мендес.

В карьере 39-летнего Халка также был китайский "Шанхай СИПГ", португальский "Порту", японские "Токио Верди", "Консадоле Саппоро", "Кавасаки Фронтале" и бразильская "Витория" (Салвадор). С 2009 по 2021 год привлекался в сборную Бразилии.

Добавим, что на этой неделе "Актобе" презентовал бывшего игрока сборной Португалии Нани. Он уже прибыл в Казахстан. 

 

