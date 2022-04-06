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Экс-игрок московского ЦСКА может продолжить карьеру в КПЛ

Экс-игрок московского ЦСКА может продолжить карьеру в КПЛ
©Reuters
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Атакующий полузащитник хорватского клуба "Истра 1961" Сердер Сердеров близок к смене чемпионата. По данным корреспондента Vesti.kz, услуги 28-летнего россиянина были предложены ведущим клубам КПЛ, в числе которых "Астана" и "Тобол".

Кандидатура экс-игрока молодежной сборной России эти клубы всерьез не заинтересовала, однако не исключено, что другие казахстанские команды могут рассмотреть Сердерова в качестве усиления.

Трансферное окно в Казахстане открыто до 23 апреля, а сам футболист не будет считаться в КПЛ легионером.

В текущем сезоне чемпионата Хорватии на его счету лишь одна голевая передача в 21 матче, однако ранее Сердеров забил 16 голов в составе "Интера Запрешич".

Также он выступал за московский ЦСКА, "Анжи", "Урал", "Енисей", "Крылья Советов", польскую "Краковию", венгерский "Мезекевешд" и болгарскую "Славию".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10
2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10
3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8
4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7
5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7
6 Астана 4 2 0 2 4-4 6
7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5
8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4
9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4
10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4
11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3
12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1
13 Туран 3 0 1 2 0-4 1
14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1

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Метки:
Астана ФК Тобол ФК КПЛ ЦСКА Хорватия

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