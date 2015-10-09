Экс-игрок "Челси" прибыл в Казахстан и сделал заявление

Бывший футболист лондонского "Челси" Виктор Мозес прибыл в Кызылорду для подписания контракта с местным "Кайсаром", сообщают Vesti.kz.

35-летний нигерийский полузащитник переходит в "Кайсар" в статусе свободного агента. Контракт будет рассчитан на один год.

Мозес начал свою карьеру в "Кристал Пэлас", откуда перешёл в "Уиган Атлетик", где привлёк внимание "Челси". Самый успешный период его карьеры пришёлся на сезон 2016/17, когда он играл под руководством Антонио Конте и помог "синим" выиграть английскую премьер-лигу (АПЛ). В составе "Челси" он выиграл Лигу Европы и Кубок Англии.

Также он играл за "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", "Фенербахче", "Интер", "Спартака" (Москва) и "Тутон Таун".

