Экс-хавбек "Шахтера" тащит свою команду в группу ЛК, а Сотириу и Ротариу бьются за ЛЧ. Как бывшие игроки КПЛ выступают в еврокубках

Целый ряд экс-игроков клубов Olimpbet-чемпионата Казахстана продолжают бороться за путевки в групповую стадию еврокубков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о знакомых нам футболистах, которые близки к успешному прохождению квалификации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

За выход в Лигу чемпионов продолжают бороться футболисты болгарского "Лудогорца". Первый матч раунда плей-офф квалификации с "Мальме" команда на выезде проиграла - 0:2. Теперь в ночь на 25 августа "Лудогорец" примет соперников у себя дома.

Будет нелегко, и шансов на проход у шведского коллектива больше. Но болгарская команда явно не собирается сдаваться, а в ее составе постараются показать свое мастерство бывшие футболисты "Астаны" Пиерос Сотириу и Дорин Ротариу. Если нападающий из Кипра является игроком старта, то румынский вингер все еще набирает оптимальную форму и чаще остается в запасе. Сотириу покинул "Астану" перед началом сезона-2021, а Ротариу сменил клубную прописку этим летом.

Этой же ночью ответный матч проведут венгерскийи швейцарский. Первая встреча завершилась победой "Янг Бойз" со счетом 3:2. Теперь наступит очередь венгров принимать гостей у себя дома. В составе "Ференцвароша" выступает экс-защитник. В прошлом сезоне за эту же команду выступал бывший лидер, но теперь он играет в чемпионате Катара.

Если "Лудогорцу" и "Ференцварошу" не удастся пройти соперников, то Сотириу, Ротариу и Двали автоматически попадут в групповой этап Лиги Европы. За выход во второй по значимости турнир Европы также поспорят армянскийи румынский. Выделили именно эти команды, потому что и в них играют экс-футболисты клубов КПЛ.

В четверг, 26 августа, "Алашкерт" дома примет шотландский "Рейнджерс" после гостевого поражения со счетом 0:1. В составе армянского коллектива играют экс-игроки казахстанского чемпионата: Давид Юрченко ("Шахтер"), Борис Дидье Кадио ("Жетысу", "Шахтер") и Исмаэль Фофана ("Иртыш").

Гораздо сложнее отыгрываться придется "ЧФР", который первый матч на выезде проиграл сербскойсо счетом 0:4. В составе румынского клуба выступает бывший полузащитник "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон

Если "Алашкерт" и "ЧФР" не смогут отыграться, то попадут в групповой раунд Лиги конференций. Туда же устремлены взоры турецкого, литовского, азербайджанскогои эстонской, за которые выступают еще несколько хорошо знакомых Казахстану футболистов.

"Сивасспор" в первом матче дома проиграл датскому "Копенгагену" - 1:2. Но отыграться турецкой команде нужно постараться, ведь в случае вылета они останутся без еврокубковой осени. За эту команду играет бразильский экс-вингер "Астаны" Педро Энрике. Этим летом он сменил клуб, перейдя из другой команды высшего дивизиона Турции - "Кайсериспора".

"Жальгирис" дома сыграл вничью с норвежским- 2:2. На выезде литовцам нужно побороться за победу, а помогать команде будут, ранее игравший за "Жетысу", и, в прошлом году выступавший за "Тараз"

"Карабах" также первый матч провел дома, минимально обыграв шотландский- 1:0. В ответной встрече азербайджанцам нужно будет удержать имеющееся преимущество. Тренер наверняка сможет рассчитывать на вернувшегося в клуб полузащитника Ричарда Алмейду , который несколько лет назад играл в "Астане".

Отличные шансы на выход в групповой этап есть у "Флоры". Эстонцы уже обыграли дома ирландский. Теперь главное - не упустить этот разрыв. В составе команды играет 32-летний, предыдущие два сезона проведший в "Шахтере". В первой игре с "Шемрок Роверс" Зенев отметился голом и голевой передачей.

Напомним, что борьбу за выход в групповую стадию Лиги конференций также продолжают "Шахтер" и "Кайрат". Ответные встречи сиз Тель-Авива и люксембургскойсоответственно пройдут в четверг, 26 августа.

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