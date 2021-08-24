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Экс-хавбек "Шахтера" тащит свою команду в группу ЛК, а Сотириу и Ротариу бьются за ЛЧ. Как бывшие игроки КПЛ выступают в еврокубках

Экс-хавбек "Шахтера" тащит свою команду в группу ЛК, а Сотириу и Ротариу бьются за ЛЧ. Как бывшие игроки КПЛ выступают в еврокубках
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Целый ряд экс-игроков клубов Olimpbet-чемпионата Казахстана продолжают бороться за путевки в групповую стадию еврокубков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о знакомых нам футболистах, которые близки к успешному прохождению квалификации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

За выход в Лигу чемпионов продолжают бороться футболисты болгарского "Лудогорца". Первый матч раунда плей-офф квалификации с "Мальме" команда на выезде проиграла - 0:2. Теперь в ночь на 25 августа "Лудогорец" примет соперников у себя дома. 

Будет нелегко, и шансов на проход у шведского коллектива больше. Но болгарская команда явно не собирается сдаваться, а в ее составе постараются показать свое мастерство бывшие футболисты "Астаны" Пиерос Сотириу и Дорин Ротариу. Если нападающий из Кипра является игроком старта, то румынский вингер все еще набирает оптимальную форму и чаще остается в запасе. Сотириу покинул "Астану" перед началом сезона-2021, а Ротариу сменил клубную прописку этим летом.

Этой же ночью ответный матч проведут венгерский "Ференцварош" и швейцарский "Янг Бойз". Первая встреча завершилась победой "Янг Бойз" со счетом 3:2. Теперь наступит очередь венгров принимать гостей у себя дома. В составе "Ференцвароша" выступает экс-защитник "Иртыша" Лаша Двали. В прошлом сезоне за эту же команду выступал бывший лидер "Кайрата" Исаэль, но теперь он играет в чемпионате Катара.

Если "Лудогорцу" и "Ференцварошу" не удастся пройти соперников, то Сотириу, Ротариу и Двали автоматически попадут в групповой этап Лиги Европы. За выход во второй по значимости турнир Европы также поспорят армянский "Алашкерт" и румынский "ЧФР". Выделили именно эти команды, потому что и в них играют экс-футболисты клубов КПЛ.

В четверг, 26 августа, "Алашкерт" дома примет шотландский "Рейнджерс" после гостевого поражения со счетом 0:1. В составе армянского коллектива играют экс-игроки казахстанского чемпионата: Давид Юрченко ("Шахтер"), Борис Дидье Кадио ("Жетысу", "Шахтер") и Исмаэль Фофана ("Иртыш").

Гораздо сложнее отыгрываться придется "ЧФР", который первый матч на выезде проиграл  сербской "Црвене Звезде" со счетом 0:4. В составе румынского клуба выступает бывший полузащитник "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон

Если "Алашкерт" и "ЧФР" не смогут отыграться, то попадут в групповой раунд Лиги конференций. Туда же устремлены взоры турецкого "Сивасспора", литовского "Жальгириса", азербайджанского "Карабаха" и эстонской "Флоры", за которые выступают еще несколько хорошо знакомых Казахстану футболистов. 

"Сивасспор" в первом матче дома проиграл датскому "Копенгагену" - 1:2. Но отыграться турецкой команде нужно постараться, ведь в случае вылета они останутся без еврокубковой осени. За эту команду играет бразильский экс-вингер "Астаны" Педро Энрике. Этим летом он сменил клуб, перейдя из другой команды высшего дивизиона Турции - "Кайсериспора".

"Жальгирис" дома сыграл вничью с норвежским "Буде-Глимтом" - 2:2. На выезде литовцам нужно побороться за победу, а помогать команде будут Мантас Куклис, ранее игравший за "Жетысу", и Овидиус Вербицкас, в прошлом году выступавший за "Тараз".

 "Карабах" также первый матч провел дома, минимально обыграв шотландский "Абердин" - 1:0. В ответной встрече азербайджанцам нужно будет удержать имеющееся преимущество. Тренер наверняка сможет рассчитывать на вернувшегося в клуб полузащитника Ричарда Алмейду, который несколько лет назад играл в "Астане".

Отличные шансы на выход в групповой этап есть у "Флоры". Эстонцы уже обыграли дома ирландский "Шемрок Роверс". Теперь главное - не упустить этот разрыв. В составе команды играет 32-летний Сергей Зенев, предыдущие два сезона проведший в "Шахтере". В первой игре с "Шемрок Роверс" Зенев отметился голом и голевой передачей.

Напомним, что борьбу за выход в групповую стадию Лиги конференций также продолжают "Шахтер" и "Кайрат". Ответные встречи с "Маккаби" из Тель-Авива и люксембургской "Фолой" соответственно пройдут в четверг, 26 августа.

Ранее мы рассказали о тех клубах, которые близки к первому в своей истории выходу в групповой этап еврокубков. 

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Метки:
Футбол КПЛ-2021 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Астана ФК Сотириу Пиерос Иртыш ФК Кайрат ФК Шахтер ФК Жетысу ФК Тараз ФК

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