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От команды из Гибралтара до клуба Бундеслиги. Кто вместе с "Кайратом" близок к дебюту в групповом этапе еврокубков?

От команды из Гибралтара до клуба Бундеслиги. Кто вместе с "Кайратом" близок к дебюту в групповом этапе еврокубков?
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига конференций

"Кайрат" максимально приблизился к первому в клубной истории выходу в групповую стадию еврокубкового турнира. В стартовом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций алматинцы на выезде разгромили люксембургскую "Фолу" - 4:1. Корреспондент Vesti.kz рассказал о командах, которые, как и "Кайрат", близки к историческому достижению - первому выходу в группу за всю историю своего существования.

Говоря о противостоянии "Кайрата" и "Фолы", следует отметить, что в любом случае в группу выйдет дебютант этой стадии. Потому что ранее ни алматинцы, ни люксембуржцы в квартетах еврокубков не играли. Но после уверенной победы на выезде сомнений в проходе "Кайрата" практически нет.

Некоторые клубы могут дебютировать в групповой стадии даже не в Лиге конференций, а сразу в Лиге Европы. И тут самое время напомнить, что групповая стадия в этом турнире (бывшем Кубке УЕФА) появилась с сезона-2004/05. В Лиге чемпионов это произошло еще раньше, в сезоне-1991/92. Другие турниры, как Кубок кубков или Кубок Интертото, мы в учет не брали.

Есть шансы на Лигу Европы, как минимум Лига конференций гарантирована

Так вот, в Лигу Европы может пробиться датский "Раннерс", клуб со 123-летней историей. В конце 60-х годов прошлого столетия они даже играли в 1/4 финала Кубка кубков. Но вот в современной истории еврокубков таких показателей у "коней" еще не было. В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы "Раннерс" дома сыграл вничью с турецким "Галатасараем" - 1:1.

Даже если турки окажутся сильнее в ответной встрече, то "Раннерс" автоматически квалифицируется в групповую стадию Лиги конференций. Без евроосени жители одноименного города не останутся.

Похожая ситуация у словенской "Муры", которая за 97 лет существования никогда не проходила через квалификацию в Европе. Но вот в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "черно-белые" дома проиграли австрийскому "Штурму" - 1:3. Верить в камбек не приходится, поэтому, скорее всего, "Мура" дебютирует в групповом этапе на уровне Лиги конференций. Но и это для клуба отличный показатель.

И третьей командой, которая может пробиться сразу в группу Лиги Европы, является армянский "Алашкерт", в третьем раунде квалификации выбивший "Кайрат". Вчера в гостях команда минимально проиграла шотландскому "Рейнджерсу" (0:1), но в ответной встрече еще все может поменяться. Шансы на Лигу Европы у них есть, но даже в случае неудачи гарантирован квартет в Лиге конференций. 

Остались шансы лишь на Лигу конференций

Таких команд предостаточно, и дебютанты групповых стадий точно будут. К примеру, противостояние литовского "Жальгириса" и норвежского "Буде-Глимта". Ни одна из команд никогда не играла в групповой стадии. Первый матч, прошедший в Литве, завершился боевой ничьей - 2:2.

Отличные шансы есть у эстонской "Флоры", в первом матче уже обыгравшей ирландский "Шемрок Роверс", который, кстати говоря, играл в группе Лиги Европы 2011/12. Первый поединок закончился со счетом 4:2 в пользу эстонцев. Теперь им нужно удержать это преимущество в Ирландии.

Еще одна пара двух возможных новичков группового этапа - латвийская "Рига" против гибралтарского "Линкольн Ред Импса". Обе команды ранее не проходили так далеко в еврокубках. Первый матч, состоявшийся в Латвии, завершился ничьей 1:1.

Похожая ситуация у хорошо знакомого казахстанским болельщикам КуПСа из Финляндии, а также у немецкого "Униона" из Берлина. Обидчикам "Астаны" на многое рассчитывать не приходится, ведь после сокрушительного домашнего поражения со счетом 0:4 шансов у них почти не остается. С 99 процентами вероятности немецкий клуб дебютирует в групповой стадии еврокубкового турнира.

Остаются кое-какие шансы у шведского "Хаммарбю". Первый матч команда на выезде проиграла опытному еврокубковому бойцу - швейцарскому "Базелю" (1:3). Вероятность прохода маленькая, но она есть.

Удивить всех может шотландский "Сент-Джонстон". В первом матче раунда плей-офф команда на выезде зацепила ничью у австрийского ЛАСКа, который два года назад играл в групповом этапе Лиги Европы. После 1:1 в гостях шотландцы будут готовиться к ответной игре дома.

Отличные шансы есть и у польского "Ракува". Клуб можно назвать одним из открытий еврокубкового сезона-2021/22. Они впервые играют в континентальных турнирах за 105-летнюю историю клуба. У себя дома "красно-синие" уже обыграли бельгийский "Гент" - 1:0. Теперь нужно не проиграть в ответной встрече.

Еще одна возможная сенсация - выход в групповой этап португальской "Санты-Клары". Пока их от этого отделяет еще 90 минут игры с сербским "Партизаном". Первая встреча, прошедшая в Португалии, завершилась победой хозяев - 2:1. "Санта-Клара", в отличие от именитого соперника, никогда так далеко в еврокубках не забиралась.

В общей сложности имеется семь мест, которые в групповых этапах гарантированно займут дебютанты этой стадии. Три клуба из раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и еще четыре противостояния в Лиге конференций, в которых схлестнулись по две команды, пишущие свою историю в режиме реального времени. Максимальное количество дебютантов равно двенадцати. 

Напомним, что на этой же стадии первый матч проиграл карагандинский "Шахтер", в Нур-Султане уступивший "Маккаби" из Тель-Авива - 1:2. Ответные матчи с участием "Шахтера" и "Кайрата" пройдут 26 августа.

"Как половые тряпки против 11-й команды Казахстана". Разнос от фанатов "Маккаби" после победы над "Шахтером" в Лиге конференций

Фото: ФК "Кайрат" (1,2), Jussi Eskola/imago images/Newspix24 (3), Jakub Ziemianin/400mm.pl/Newspix.pl (4)

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Метки:
Футбол Лига конференций Кайрат ФК Лига Европы Лига чемпионов Астана ФК Шахтер ФК УЕФА

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