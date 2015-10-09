Экс-форварды "Актобе" и "Ордабасы". Кто из бывших игроков КПЛ выйдет с Узбекистаном на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана на этой неделе может обеспечить себе путевку в финальный этапа чемпионата мира 2026 года. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках из стана команды-соседей, которые хорошо знакомы казахстанскому зрителю и близки к историческому достижению.

На данный момент в КПЛ нет действующих игроков сборной Узбекистана, хотя теоретически, в следующем году туда могут попасть представители "Турана" - молодой хавбек Бехруз Аскаров (он сейчас вызывается в сборную Узбекистана U-23) и вингер Шохбоз Умаров (есть пять матчей в составе национальной команды). В том же туркестанском клубе есть еще узбекские защитники Абдумажидов и Мухторов, но, пока они далеки от сборной Узбекистана и на сегодня не играли за нее ни разу.

А вот среди бывших игроков казахстанской премьер-лиги сразу у трех футболистов имеется возможность поехать на мундиаль.

Экс-защитник "Кайрата" Иброхимхалил Юлдошев еще пару лет назад котировался высоко и казалось, что он застолбит за место левого латераля в сборной. Однако, Юлдошев покинул РПЛ, провел неубедительный сезон в "Кайрате" (алматинцы не стали его выкупать) и затем вернулся на родину в "Нефтчи".

В марте этого года Юлдошев наконец вернулся в сборную. Он провел первый матч в отборе ЧМ-2026 против команды Кыргызстана. Это стало возможно в том числе после смены тренера, ранее Сречко Катанец игнорировал игрока, а вот Тимур Кападзе дал шанс 24-летнему защитнику. Учитывая возраст и характеристики, при должном отношении и стабильной игре Иброхимхалил вполне может попасть в финальную заявку Узбекистана. Правда сейчас, на заключительные игры в цикле Кападзе не вызвал латераля.

Зато в актуальной заявке оказался бывший нападающий "Актобе" и "Тобола" Игорь Сергеев. Он не играл за сборную больше года, но вернулся перед матчами против ОАЭ и Катара. У Сергеева в этом году топ-статистика в родном чемпионате, камбэк в "Пахтакор" получился сверхпродуктивным - 11 матчей и девять голов. Сергеева высоко оценивают в Узбекистане, у него есть опыт, есть качества и если в стране в ближайший год не обнаружится еще один форвард уровня Элдора Шомуродова, то Сергеев имеет хорошие шансы на заветное место в составе на ЧМ.

Конкуренцию Сергееву в атаке может составить экс-форвард "Ордабасы" Бобур Абдухоликов. Сейчас он выступает в Азербайджане за "Сумгаит". Абдухоликов вызывался практически на все игры в отборочном цикле и пользовался доверием у прежнего тренера Катанеца. Но при Кападзе ситуация меняется. В мартовских играх Бобур остался в запасе и не получил ни одной минуты, а на предстоящие игры и вовсе не получил вызов.

Интересно, что все три перечисленных игрока сборной Узбекистана добились титула за период выступлений в Казахстане. Сергеев стал чемпионом КПЛ с "Тоболом", Абдухоликов с "Ордабасы", а Юлдошев с "Кайратом". Кстати, и нынешний главный тренер узбекистанцев Тимур Кападзе в бытность игроком также выступал в Казахстане и взял "золото" с "Актобе" в 2013 году.

Сегодня, 5 июня, в 21:00 по казахстанскому времени, Узбекистан сыграет на выезде с ОАЭ. Если команда Тимура Кападзе наберет хотя бы одно очко, она гарантирует себе выход на Чемпионат мира 2026 года.