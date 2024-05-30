Дзюбу "предложили" "Кайрату": подробности

Российский журналист Игорь Рабинер в своей колонке для "Спорт-Экспресса" поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы после ухода из московского "Локомотива", сообщаю Vesti.kz.

По его словам, форвард мог бы продолжить карьеру в алматинском "Кайрате", который недавно возглавил его бывший партнер по сборной России и "Зениту" Александр Кержаков.

"Ясно одно - топ-клубы России в карьере Дзюбы на "Локомотиве" закончились. Не думаю, что "Спартак" достигнет столь "высокой степени безумства", что позовет блудного сына назад - офис клуба в этом случае, боюсь, сожгут. Но вспомним Романа Павлюченко и Павла Погребняка - они достойно доигрывали в "Урале". Правда, "Урал" тоже на вылете... Хоть в "Кайрат" иди. К его новому тренеру по фамилии Кержаков. Вот это был бы сюжет! Тем более что чемпионат Казахстана идет в зачет "Клуба 100" - и у Веретенникова голы оттуда значатся, и у Аршавина, и у Бесчастных, и у Тихонова, и у Титова...Интересно - взял бы Кержаков Дзюбу?", - написал обозреватель.

Напомним, Дзюба играл за "Локомотив" с февраля 2023 года и провел за железнодорожников 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. Клуб и 35-летний форвард прекратили сотрудничество по истечении срока контракта.

Дзюба четырежды выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) в составе петербургского "Зенита", за который выступал с 2015 по 2022 год с перерывом на аренду в тульском "Арсенале" в весенней части сезона-2017/18. Также он завоевал с клубом два Кубка и четыре Суперкубка страны. Еще один Кубок России Дзюба выиграл в 2014 году в составе "Ростова".

Взрослую карьеру Дзюба начал в 2006 году в московском "Спартаке", который окончательно покинул зимой 2015 года, также он выступал в аренде за томскую "Томь". Осенью 2022 года он провел несколько месяцев в составе турецкого "Адана Демиспор". На счету Дзюбы 160 голов в 422 матчах РПЛ, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.