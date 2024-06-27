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Реклама Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ Сегодня 16:03 Комментарии Двукратный чемпион Казахстана представил нового игрока ©ФК "Шахтер" Карагандинский "Шахтер", двукратный чемпион Казахстана по футболу, объявил о контракте с новым игроком из Сербии Миланом Джокичем, передают Vesti.kz. При этом детали соглашения с нападающим не раскрываются. Ранее Милан выступал за сербские клубы "Спартак Суботица", "Челарево", "Бачка 1901", "Моравац Мрштане", "Златибор Кажетина", ЦСКА, "Дубочица", а также македонскую команду "Брегальница". Джокич будет выступать в "Шахтере" под 97 номером. Еще сообщалось, что кандидат в сборную Казахстана продолжит карьеру в карагандинском клубе, подробности - тут. Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 11 6 4 1 18-7 22 2 Актобе 11 6 4 1 18-8 22 3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18 4 Елимай 11 4 6 1 15-13 18 5 Атырау 11 4 5 2 10-5 17 6 Тобол 11 4 4 3 12-9 16 7 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16 8 Астана 11 4 3 4 11-8 15 9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15 10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10 11 Туран 11 2 3 6 8-13 9 12 Женис 12 2 2 8 7-21 8 13 Шахтер 11 2 1 8 5-19 7 14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0 Перейти на страницу турнирной таблицы → Поделиться в соц. сетях:













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