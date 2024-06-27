Двукратный чемпион Казахстана представил нового игрока

Карагандинский "Шахтер", двукратный чемпион Казахстана по футболу, объявил о контракте с новым игроком из Сербии Миланом Джокичем, передают Vesti.kz.
При этом детали соглашения с нападающим не раскрываются.
Ранее Милан выступал за сербские клубы "Спартак Суботица", "Челарево", "Бачка 1901", "Моравац Мрштане", "Златибор Кажетина", ЦСКА, "Дубочица", а также македонскую команду "Брегальница".
Джокич будет выступать в "Шахтере" под 97 номером.
Еще сообщалось, что кандидат в сборную Казахстана продолжит карьеру в карагандинском клубе, подробности - тут.
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