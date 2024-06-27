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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Двукратный чемпион Казахстана представил нового игрока

Двукратный чемпион Казахстана представил нового игрока
©ФК "Шахтер"

Карагандинский "Шахтер", двукратный чемпион Казахстана по футболу, объявил о контракте с новым игроком из Сербии Миланом Джокичем, передают Vesti.kz.

При этом детали соглашения с нападающим не раскрываются.

Ранее Милан выступал за сербские клубы "Спартак Суботица", "Челарево", "Бачка 1901", "Моравац Мрштане", "Златибор Кажетина", ЦСКА, "Дубочица", а также македонскую команду "Брегальница".

Джокич будет выступать в "Шахтере" под 97 номером.

Еще сообщалось, что кандидат в сборную Казахстана продолжит карьеру в карагандинском клубе, подробности - тут.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 11 6 4 1 18-7 22
2 Актобе 11 6 4 1 18-8 22
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 11 4 6 1 15-13 18
5 Атырау 11 4 5 2 10-5 17
6 Тобол 11 4 4 3 12-9 16
7 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 11 2 3 6 8-13 9
12 Женис 12 2 2 8 7-21 8
13 Шахтер 11 2 1 8 5-19 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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