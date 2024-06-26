Кандидат в сборную Казахстана сменил клуб в КПЛ

Казахстанский защитник Ескендир Кыбырай продолжит карьеру в карагандинском "Шахтере", передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Он уже выступал за карагандинцев в 2021 году под руководством Али Алиева и Магомеда Адиева.

С начала сезона Кыбырай играл за "Жетысу", где провел лишь один матч. В 2022-2023 годах Ескендир защищал цвета "Актобе", проведя во всех турнирах 16 матчей и забив три гола.

В 2021 году Кыбырай получил вызов в сборную Казахстана на матчи против Франции и Таджикистана, однако дебют за национальную команду так и не состоялся.