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"Два дня не могли попасть в Нур-Султан". Капитан "Шахтера" - о поражении "Астаны" в Суперкубке и травме

Он не доиграл полуфинал из-за жесткого столкновения.

"Два дня не могли попасть в Нур-Султан". Капитан "Шахтера" - о поражении "Астаны" в Суперкубке и травме
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Капитан и голкипер "Шахтера" Игорь Шацкий в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал свою травму в матче против "Астаны", а также рассказал о проблемах "горняков", с которыми столкнулась команда перед игрой.

Накануне его команда в 1/2-й Суперкубка уступила столичному клубу со счетом 0:2. В концовке первого тайма Щацкий жестко столкнулся с Томашевичем, и после перерыва его место занял Тимурбек Закиров.

- Игорь, в середине матча вы получили травму, а после были заменены на Закирова. Как состояние вашего здоровья? Сыграете ли в матче за третье место?

- В конце первого тайма столкнулся на выходе с Томашевичем. Он, укрываясь от удара, выставил локоть, и я повредил подвздошную кость. Травма не столь серьезна, но очень неприятная - мне было тяжело дышать. Посмотрим, что будет дальше. Наш медицинский штаб делает все, чтобы скорее меня восстановить.

- Как оцените прошедший матч против "Астаны"?

- Мы настраивались на победу и хотели пройти в финал. Но, к сожалению, по ряду причин не получилось завершить матч с положительным результатом. Мы практически не выполнили ни одной установки тренерского штаба, хотя и старались. "Астана" - хорошая команда, в которой собраны индивидуально сильные футболисты, способные в любом матче решить исход поединка.

- Многие считают, что проблема с логистикой помешала "Шахтеру" выступить успешно.

- Последняя неделя была очень сложной для нашей команды из-за частых переездов. Непосредственно перед Суперкубком возникли проблемы с перелетом - мы два дня не могли добраться до Нур-Султана из-за плохой погоды. Должны были оттуда вылететь в Шымкент. Прилетели лишь поздно вечером. Поужинав, отправились в Туркестан и прибыли в город лишь в два часа ночи. Многие не знают этих моментов.

Да, мы не смогли должным образом подготовиться к матчу, провести тренировку накануне, однако это нас не оправдывает. Мы, в первую очередь, профессионалы и, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, должны выходить и делать все ради победы.

- Тот факт, что не было предматчевой тренировки, сильно сыграло на руку "Астане"?

- Если бы состоялась наша предыгровая тренировка, то, конечно, нам было бы легче. Ведь по возвращении в Казахстан мы тренировались в манеже, но он не полноразмерный. За два дня тренерский штаб планировал остановиться в Нур-Султане, провести там тренировку и утром в день игры вылететь в Шымкент. Предыгровая тренировка очень важна в футболе. Также необходим отдых перед матчем. Но так сложились обстоятельства, никто в этом не виноват. Впереди игра за третье место, мы приложим все усилия, чтобы реабилитироваться перед нашими болельщиками.

Проиграв в полуфинале, теперь "Шахтер" сыграет за третье место. Его соперником станет "Кайрат", уступивший в 1/2-й "Тоболу". Матч состоится в Туркестане 5 марта. 

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Метки:
КПЛ-2021 Шахтер ФК Астана ФК Межсезонье в КПЛ Суперкубок Казахстана

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