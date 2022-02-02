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Друг звезды "Юве" в КПЛ: Каньяс играет с одной почкой и помог "Шахтеру" сотворить историю в еврокубках

Друг звезды "Юве" в КПЛ: Каньяс играет с одной почкой и помог "Шахтеру" сотворить историю в еврокубках
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Культовый колумбийский полузащитник Рохер Каньяс вернулся в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карьере 31-летнего игрока и том, какие трудности сопровождали ее.

Каньяс в конце января стал футболистом карагандинского "Шахтера" - клуба, с которым у колумбийца были связаны одни из самых славных моментов в карьере.

Ровно десять лет назад, в феврале 2012-го, Каньяс подписал контракт с "горняками". До этого южноамериканец, помимо родной Колумбии, выступал в чемпионатах Латвии, Польши и России. "Шахтер" на тот момент был действующим чемпионом Казахстана и ставил перед собой большие цели. В итоге в сезоне-2012 "горняки" повторили достижение - Каньяс тогда провел 26 матчей в чемпионате и забил три гола.

В 2013 году "горнякам" не удалось выиграть чемпионат, но клуб завоевал Суперкубок Казахстана и стал обладателем Кубка страны. Но сезон запомнился не этим, а выходом "Шахтера" в групповую стадию Лиги Европы. В истории казахстанских клубов это был первый подобный успех. Каньяс сыграл во всех шести матчах квалификации Лиги чемпионов.


Но в них колумбиец не отметился результативными действиями. Хотя это не его прямая обязанность. Зато в Лиге Европы на счету легионера два гола. В том числе и дебютный в группе в ворота ПАОКа.

Всего Каньяс провел за "Шахтер" 76 матчей, забил десять голов и сделал четыре ассиста.

Друг звезды "Юве" в КПЛ: Каньяс играет с одной почкой и помог "Шахтеру" сотворить историю в еврокубках. Фото 1

Сорвавшийся трансфер

Каньяс явно впечатлил своей игрой боссов донецкого "Металлурга", и в конце 2013 года было объявлено о переходе колумбийца в украинский клуб.

Впрочем, после нескольких товарищеских матчей в ходе медобследования выяснилось, что у игрока отсутствует почка. Это стало причиной возвращения полузащитника в Казахстан. Хотя колумбиец, лишившийся этого органа из-за травмы на футбольном поле, полученной в детстве, утверждал, что дело вовсе не в почке и без нее он играет лучше, чем некоторые с двумя. 

Большая история в "Астане" и ее закат на Кипре

Следующим клубом Каньяса в Казахстане была "Астана", куда он перешел в 2014 году. По итогам сезона столичные впервые в своей истории стали чемпионами Казахстана и на долгие шесть лет стали гегемонами КПЛ.

Каньяс выступал за клуб до середины 2017 года. За это время он выиграл еще два самых главных трофея в казахстанском футболе и сыграл за "Астану" в Лиге чемпионов. В 2017-м колумбиец, терявший форму, на полгода уезжал в аренду в кипрский АПОЭЛ.

Всего легионер провел за столичных 127 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 11 ассистов.

Друг звезды "Юве" в КПЛ: Каньяс играет с одной почкой и помог "Шахтеру" сотворить историю в еврокубках. Фото 2

Опыт в "Ордабасы" и побег из Беларуси

С лета 2017-го по февраль 2018-го Каньяс выступал в "Ордабасы". За шымкентский клуб он провел 12 встреч и отправился в чемпионат Беларуси, подписав контракт с солигорским "Шахтером".

Там он выступал на протяжении года. Это вылилось в 21 матч и три ассиста. Показательным для руководства "Шахтера" стал отъезд легионера на родину из-за смерти отца, после чего он не вернулся в Беларусь.

Друг звезды "Юве" в КПЛ: Каньяс играет с одной почкой и помог "Шахтеру" сотворить историю в еврокубках. Фото 3

Попытка в "Иртыше"

В 2019-м Каньяс вернулся в Казахстан. Но в "Иртыше" колумбиец задержался всего на полгода. На счету Рохера 17 матчей за павлодарцев, в которых было забито четыре гола и сделана одна результативная передача.

Фиаско в Чили

В апреле 2021 года Рохер оказался в чилийском клубе "Барнечеа" из второго дивизиона Примеры Б. Впрочем, этот этап карьеры вряд ли колумбиец может назвать позитивным. Команда набрала 24 очка в 30 турах и с последнего места вылетела в первую лигу. Каньяс принял участие лишь в половине матчей, забив один гол и заработав шесть предупреждений.

Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе

Вероятно, возвращение в "Шахтер" способно перезагрузить карьеру Каньяса, который пусть и не выступает на таком же уровне, как его лучший друг  - полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо, но в силу своих возможностей еще может давать результат и оставаться полезным.

Фото: ФК "Шахтер" (Караганда) (1), ФК "Астана" (2), ФК "Шахтер" (Солигорск) (3)

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Метки:
КПЛ Межсезонье в КПЛ Колумбия Шахтер ФК Астана ФК Ордабасы ФК Иртыш ФК Каньяс Рохер Футбольные трансферы

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