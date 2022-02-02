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Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе

Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе
©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Формирование составов в казахстанских клубах продолжается, и январь выдался достаточно событийным по части заметных трансферов. Корреспондент Vesti.kz собрал пятерку наиболее интересных сделок за первый месяц 2022 года. 

Стас Покатилов, "Актобе"

Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе. Фото 1

Масштабная трансферная кампания "Актобе" продолжается, и теперь клуб закрыл позицию вратаря благодаря первому номеру сборной Казахстана Стасу Покатилову. По слухам, Стас не хотел идти на понижение зарплаты в "Кайрате" и поэтому решил вернуться в "Актобе", где, видимо, с финансовыми условиями все в порядке. Покатилов, Кыбырай, Касым, Ерланов, Логвиненко, Шомко - теперь такое сочетание можно представить не только в национальной сборной, но и в "Актобе". Уже сейчас можно сказать, что команда Владимира Муханова превращается в очевидного претендента на медали.  


Жарко Томашевич, "Тобол"

Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе. Фото 2

В последние годы трансферы игроков "Астаны" в "Тобол" стали обыденностью, но все равно переезд Жарко Томашевича из столицы в Костанай удивил. Прежде всего это связано с позицией столичного клуба, ведь черногорец, вероятно, готов был идти на новые условия клуба по зарплате, однако "Астана" все равно не продлила контракт с ключевым защитником. Теперь Томашевич усилит и без того мощную и отлаженную оборону "Тобола". К слову, пока костанайский клуб ведет весьма точечную и логичную селекционную работу в межсезонье. 

Камо Оганесян, "Астана"

Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе. Фото 3

Прямой переход игрока сборной Армении из "Кайрата" в "Астану" несколько шокировал, причем подобная реакция наверняка возникла именно в алматинском клубе. К скоростному латералю был интерес из Европы, говорили про Грецию, Россию и даже Испанию, но в итоге все развернулось совершенно неожиданным образом. "Астана" между тем не только заполнила вакантную позицию правого защитника, но и ослабила конкурента. Очный матч "Кайрата" и "Астаны" обретает все больше принципиальных красок, поскольку в столице уже выступают несколько знаковых экс-игроков алматинской команды, а именно Исламбек Куат и Абат Аймбетов, теперь в этой компании есть и Оганесян. 

Гафуржан Суюмбаев, "Аксу"

Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе. Фото 4

Экс-капитан "Кайрата" долгое время не мог принять окончательного решения по новому клубу. И когда казалось, что все решено, последовал разворот из южного "Турана" в северный "Аксу". Опять же, по слухам, изначально Суюмбаеву предлагали одни условия по контракту в "Туране", но когда игрок прибыл на сбор, эти условия были скорректированы. Гафуржан с подобным мириться не стал и уехал в "Аксу", где его давно ждали. К слову, по такому же маршруту последовал Еркебулан Тунгышбаев. 

Рохер Каньяс, "Шахтер"

Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе. Фото 5

Колумбийский опорник, который блистал в "Астане" и "Шахтере" в середине 2010-х, в очередной раз вернулся в Казахстан. "Шахтер" в нынешнее межсезонье словно окутало чувство ностальгии, этой зимой клуб, помимо Каньяса, уже вернул Тохтара Жангылышбая и Романа Муртазаева. Выглядит это странно, но в казахстанском клубе зачастую сложно понять логику решений. 

Что касается Каньяса, то здесь едва ли стоит ожидать великого камбэка. Возможно, колумбиец будет держать средний уровень, но игру образца пиковой "Астаны" мы от него не видели уже несколько лет.

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Метки:
КПЛ Шахтер ФК Астана ФК Аксу ФК Кайрат ФК Актобе ФК Тобол ФК Межсезонье в КПЛ Покатилов Стас Каньяс Рохер

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