"Должны повысить к себе требования". Алиев раскритиковал судейство после матча с "Елимаем"

Главный тренер "Кызылжара" Али Алиев прокомментировал работу судей по итогам выездного матча чемпионата Казахстана с "Елимаем", передают Vesti.kz.

Петропавловский клуб потерпел поражение со счетом 1:2.

"Хочу обратить внимание: когда забивался нам гол, вообще непонятно, как судьи... Коннект у них непонятный: у одного гарнитура не работает — не слышит, второй не понимает, когда замену сделать, а мы готовы... Судья главный смотрит на бокового — никакого сигнала, ничего нет. Соответственно, переходная фаза, наши игроки потеряли концентрацию, чем воспользовались игроки "Елимая". Хотелось бы, чтобы такие ляпы судей не влияли на результат игры. Судьи, наверное, должны повысить к себе требования, чтобы более качественно проходил матч", — сказал Алиев.