"Должны повысить к себе требования". Алиев раскритиковал судейство после матча с "Елимаем"
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Главный тренер "Кызылжара" Али Алиев прокомментировал работу судей по итогам выездного матча чемпионата Казахстана с "Елимаем", передают Vesti.kz.
Главный тренер "Кызылжара" Али Алиев прокомментировал работу судей по итогам выездного матча чемпионата Казахстана с "Елимаем", передают Vesti.kz.
Петропавловский клуб потерпел поражение со счетом 1:2.
"Хочу обратить внимание: когда забивался нам гол, вообще непонятно, как судьи... Коннект у них непонятный: у одного гарнитура не работает — не слышит, второй не понимает, когда замену сделать, а мы готовы... Судья главный смотрит на бокового — никакого сигнала, ничего нет. Соответственно, переходная фаза, наши игроки потеряли концентрацию, чем воспользовались игроки "Елимая". Хотелось бы, чтобы такие ляпы судей не влияли на результат игры. Судьи, наверное, должны повысить к себе требования, чтобы более качественно проходил матч", — сказал Алиев.
Отметим, что "Кызылжар" после 17 матчей в чемпионате Казахстана занимает восьмое место, имея в своем активе 19 очков.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|17
|7
|7
|3
|27-21
|28
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Атырау
|15
|5
|7
|3
|15-10
|22
|7
|Кайсар
|16
|5
|7
|4
|16-18
|22
|8
|Кызылжар
|17
|5
|4
|8
|17-17
|19
|9
|Жетысу
|17
|4
|7
|6
|14-20
|19
|10
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|16
|2
|2
|12
|7-28
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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