Дочь Кержакова раскрыла травму детства: маму увезли в реанимацию

18-летняя дочь бывшего игрока сборной России, а ныне главного тренера алматинского "Кайрата" Александра Кержакова Дарья рассказала о травмирующих событиях своего детства, передает Vesti.kz.

Откровенное заявление девушка сделала в интервью YouTube-каналу "Клиника Василия Шурова "Первый шаг". Она рассказала о первом браке Кержакова, который в 2005 году женился на Марии Головой. Тогда же и родилась Дарья. Спустя пять лет супруги развелись.

"Я вообще не помню до развода родителей свое детства. Потому что мне кажется, что оно было травмирующим. Не кажется, а так и было. Вот. Потому что там какие-то ссоры постоянные были... Я помню только последнюю ситуацию. Где там маму, ну в реанимацию увезли, а потом, когда папа ее избил. А потом, когда они возвращались домой, мама сказала: "Все мы разводимся". Это единственное, что я помню из детства. А потом только жизнь с мамой", - рассказала Дарья.

В 2010 году Кержакова начались отношения с Екатериной Сафроновой. Пара не регистрировала свои отношения и спустя три года у них родился сын Игорь. Затем Кержаков подал в суд на подругу и лишил ее родительских прав.

В 2015 году Александр женился на Милане Тюльпановой. Через два года у них родился сын Артемий, а спустя еще пару лет супруги развелись. Сын остался с Тюльпановой, а Кержаков начал платить алименты.

Жена Кержакова высказалась о казахском языке

На нынешней супруге Евгении Ледащевой - он женился два года назад. Вместе с ней в этом году он переехал в Алматы, где возглавил "Кайрат".

Сейчас команда под его руководством набрала 18 очков за 11 матчей и идет на третьей строчке турнирной таблицы казахстанской премьер-лиги.