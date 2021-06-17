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Дебютировали за основную команду и растворились. Где сейчас молодежь "Кайрата", выступавшая в КПЛ-2020

Один из них вызывался в национальную сборную.

Дебютировали за основную команду и растворились. Где сейчас молодежь "Кайрата", выступавшая в КПЛ-2020
Данил Устименко. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат", провозгласивший своей миссией воспитание молодежи, в последние годы активно привлекал молодых футболистов к основному составу. Однако в нынешнем сезоне это начинание практически сошло на нет. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках, которые дебютировали за главную команду, но потом отошли на второй план.

Данил Устименко (20 лет)

Молодой вратарь, несмотря на возраст, стал в 2020 году одним из творцов чемпионства "Кайрата" и даже был вызван в сборную Казахстана на матчи Лиги наций. В предыдущем сезоне он провел восемь матчей в чемпионате из 20-ти и пропустил восемь мячей. В пяти играх, где выступал Устименко, алматинцы выигрывали. Еще в двух поединках были зафиксированы ничейные результаты, а в одном "Кайрат" уступил.

Казалось, что Устименко продолжит пробивать себе дорогу в основу. Однако в текущем сезоне молодой голкипер остался без практики в основной команде. Он принял участие лишь в утешительной встрече Суперкубка Казахстана против "Шахтера".

Александр Широбоков (18 лет)

Центральный защитник алматинцев в КПЛ-2021 не привлекался к основе. Сейчас он закономерно шлифует мастерство в первой лиге. В КПЛ-2020 Широбоков принял участие в двух матчах. В текущем году он сыграл одну встречу за "Кайрат" в Суперкубке Казахстана.

Пока у алматинцев не все ладно в обороне, поэтому вряд ли стоит ожидать экспериментов с составом и появления Широбокова на столь ответственной позиции.

Арсен Буранчиев (19 лет)

Бывший главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский не раз отмечал Буранчиева и давал ему шанс в прошлом году. Молодой полузащитник в КПЛ-2020 дважды выходил на поле. Учитывая это, резонно было предполагать, что 19-летний игрок в текущем сезоне чаще будет играть. Но Буранчиев по одному разу выходил в Суперкубке и чемпионате Казахстана. В условиях существенной потери очков и погони за конкурентами молодой игрок, скорее всего, не будет рассматриваться в качестве усиления основного состава. В первой лиге сейчас он смотрится более органично.

Кроме того, еще несколько игроков получили шанс от Шпилевского дебютировать во взрослом футболе. Правда, это произошло после того, как "Кайрат" досрочно стал чемпионом. В текущем году таких экспериментов в виду известных факторов ожидать не стоит.

Недавний дебют перспективного воспитанника ФК "Алтай" Дениса Митрофанова в этом свете выглядит скорее исключением из правил.

В КПЛ-2021 из молодых игроков к основе близко подобрались Данияр Усенов, Андрей Ульшин и Султанбек Астанов. Все они регулярно играют в чемпионате. Усенов провел 11 встреч и забил гол, Ульшин отметился двумя ассистами в восьми матчах, а Астанов шесть раз выходил на поле.

Сейчас "Кайрат" занимает третье место в чемпионате Казахстана, отставая на восемь очков от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Кайрат"©

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Метки:
Кайрат ФК Шпилевский Алексей КПЛ-2021 Кайсар ФК Астана ФК Суперкубок Казахстана

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