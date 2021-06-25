Дебютировал против Франции и может раскрыться при Масудове. Как талант из "Актобе" проводит сезон в КПЛ

Имя Максима Самородова вызвало резонанс после того, как Талгат Байсуфинов включил игрока в состав сборной на стартовые матчи квалификации ЧМ-2022. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как 18-летний нападающий проводит сезон за родной "Актобе".

Байсуфинов заприметил юношу еще в прошлом сезоне, когда Максим стал игроком основной обоймы "Актобе" и помог клубу вернуться в высший дивизион. На зимних сборах Самородов вновь подтвердил, что в нем есть потенциал, успешно сыграв за клуб сразу в нескольких товарищеских матчах.

После примечательного, с точки зрения статуса матча дебюта за сборную против Франции, клубный сезон Максим тем не менее начал игроком ротации. В стартовых восьми турах Алексей Бага выпускал его максимум на 30 минут.

При Владимире Зеленовском ситуация с игровым временем Самородова не сильно изменилась - снова зачастую выходы на замену. В целом такая аккуратная работа с игроком понятна, вероятно, все 90 минут на стабильном уровне он пока сыграть не может. А выходы на замену им воспринимаются как шанс, он действительно придавал команде динамику в эти моменты, хотя в результативные действия это не преобразовывалось, поскольку качество общекомандной игры было ниже среднего.

Но после прихода Вахида Масудова прогресс Самородова может значительно ускориться. Вахид Юнусович - один из немногих отечественных специалистов, умеющих продуктивно работать с молодыми. И определенный сдвиг в игре 18-летнего таланта уже произошел. С "Атырау" Самородов вышел в основе, в игре против "Ордабасы" отдал голевую передачу и стал лучшим в составе "Актобе" по показателям Instat.

Сам Масудов отмечает несомненный талант игрока, но предупреждает, что к этому требуется кое-что еще:

"Он талантлив, безусловно, но вы же прекрасно понимаете, что, помимо таланта, необходима работа, нужно развивать качества. Самое главное - не загубить его, а дать ему возможность раскрыться, потенциал у него хороший. И многое зависит, как он сам будет все воспринимать.

Естественно, у него будут в этом возрасте перепады, но мы на него рассчитываем и доверяем. Он выходит в каждой игре, приносит определенную пользу".

Несмотря на возраст, заметно, что игрок по-спортивному дерзкий, ничего не боится, не признает авторитетов, готов идти в обыгрыш, обострять, брать инициативу на себя. Хотя тот самый ершистый характер проявляется и в обратную сторону. Так, у Самородова уже три желтые карточки в этом сезоне.

Пока Максим не произвел огромного эффекта на уровне КПЛ, большое желание порой контрастирует с качеством исполнения, в 16 матчах у него два ассиста. Но столь интересных атакующих игроков в Казахстане не хватает, и при эффективной работе самого футболиста и тренеров Самородов точно способен вырасти в крепкого игрока уровня сборной с потенциалом уехать в условный чемпионат России.

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