Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Да, моей отставки ждут, но...". Самый молодой тренер КПЛ - о ситуации в "Жетысу", конфликте футболистов и варианте Жаксылыкова в РФ

Также о провале Бахтиярова и омоложении состава.

"Да, моей отставки ждут, но...". Самый молодой тренер КПЛ - о ситуации в "Жетысу", конфликте футболистов и варианте Жаксылыкова в РФ
Ринат Алюетов. Фото: ФК "Жетысу"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Самый молодой тренер КПЛ Ринат Алюетов по-прежнему возглавляет "Жетысу", несмотря на критику общественности. В интервью корреспонденту Vesti.kz специалист отметил, что продолжит гнуть свою линию и будет доверять местным игрокам. Также он рассказал, кто интересовался форвардом сборной Казахстана Айбаром Жаксылыковым, был ли у него конфликт с Александром Кислицыным и Бауыржаном Турысбеком и почему в "Жетысу" не заиграл Акмаль Бахтияров.

В "Жетысу" произошел конфликт: Турысбек и Кислицын наехали на молодых за "слив" матча "Актобе". Один игрок в больнице

- Ринат Муратович, расскажите, как возник вариант с "Жетысу". Изначально ведь в качестве главного тренера представили другого.

- Началось все с того, что команду "Жетысу Б", которую я возглавлял, закрывали. Я ее тренировал, и мы заняли второе место в своей группе. Директор ведь три года вел команду и не хотел избавляться от игроков, хотел их сохранить, дав им шанс в премьер-лиге. Первоначальная цель - сделать ставку на доморощенных футболистов, то есть своих воспитанников. После того как вакансия главного тренера в "Жетысу" стала свободной, мне предложили ее занять. Посчитал, что в другом случае мне вряд ли доверили бы команду КПЛ. Лучше попробовать и рискнуть, чем сожалеть потом об упущенной возможности. Конечно, сейчас нам очень непросто. Ночами не спишь, переживаешь, все вокруг говорят о вылете "Жетысу". Полностью концентрируешься на работе, выкладываешься на двести процентов, чтобы достичь необходимого результата.

- Ранее где работали в качестве тренера?

- С 2013 года работал в футбольном центре, был его руководителем, трудился в качестве спортивного директора в школе "Алаш-РКС" в Алматы. Можно сказать, именно они вытащили меня из зоны комфорта, пригласив из Усть-Каменогорска. В прошлом году меня позвал в "Жетысу" Руслан Балтиев, на тот момент спортивный директор. Мы не были знакомы, однако он навел справки обо мне в Техническом центре федерации, где я прохожу обучение, причем поэтапно и по всем ступенькам. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Балтиева за приглашение.

- С чего началась ваша работа в основной команде "Жетысу"?

- Благодарен руководству за оказанное доверие. Мне сказали, что это новый проект, который подразумевает доверие и ставку на своих воспитанников. Да, у нас есть легионеры, которые помогают расти достаточно молодым игрокам. Больше трех иностранцев стараемся на поле не выпускать. То есть легионер меняет легионера по ходу игры. Иностранцы приехали в "Жетысу" за копейки. Те деньги, что клуб сэкономил на игроках, пошли на развитие инфраструктуры. Сделали качественный ремонт на базе, где игроки непосредственно готовятся к играм.

- Понятно, что молодые футболисты сразу не заиграют в КПЛ.

- Да, именно поэтому мы пригласили опытных ребят. Тот же Кислицын, который уже закончил, однако перешел к нам, в "Жетысу". И эти футболисты пришли на очень маленькие суммы. Взяли Адахаджиева, за которым охотились с прошлого года. Спасибо "Кайрату" за то, что отпустили его. Один из самых талантливых ребят в Казахстане, на мой взгляд.

- Бюджет клуба составляет 800 миллионов, как и писали в СМИ?

- Да. Однако на нашем балансе, помимо базы, есть и основной стадион, и резервный. Это колоссальные затраты. Также есть расходы на команду второй лиги. Замечу, что нынешний зарплатный бюджет клуба всего процентов на 20 больше, чем у меня был в прошлом году в первой лиге. Лишь некоторые футболисты (их шесть человек) получают максимум один миллион, а остальные игроки на уровне первой лиги. То есть 250-300 тысяч тенге в месяц. С того года у нас остались только Айбар Жаксылыков и Андрей Шабанов.

- Как раз про Жаксылыкова хотел спросить. Им интересовались ведущие клубы КПЛ, есть интерес и из России. Планируете оставить его в команде?

- Да, интерес действительно есть, однако эти клубы не могли выкупить трансфер Айбара. "Жетысу" рассчитывает на него, ведь он местный и вокруг него можно строить команду. Думаю, ему нужно окрепнуть, играя за родной клуб.

- Слышал, что тульский "Арсенал" мог взять его, но бесплатно.

- Насчет этого не знаю, но в курсе, что его хотела "Астана".

- Вы упомянули Шабанова. В нынешнем сезоне он допустил ряд результативных ошибок. Тем более, что он - капитан.

- Ошибки неизбежны. Нужно работать над тем, чтобы минимизировать их. Андрей отлично знает коллектив, всегда в курсе, что у каждого игрока на душе. Может подойти к любому в раздевалке, поддержать. Словом, Шабанов - душа этой команды.

- Есть мнение, что игроки, которые выходят в составе "Жетысу", не очень-то и молодые. То есть не могут играть за молодежную сборную.

- Нужно отдать должное руководству клуба, ведь те футболисты, которые в прошлом году только выступали в первой лиге, получили шанс играть в премьер-лиге. Практически весь прошлогодний костяк команды "Жетысу Б" сохранился, многие не потеряли свои рабочие места. Вместо Абубакара и Иполе пришли опытные защитники - Дамир Даутов и Ризван Аблитаров. Рядом с ними будут расти наши местные игроки. Им нужно время. Сразу же заиграть на высоком уровне не получится.

- Многие удивляются, что Ринат Алюетов по-прежнему продолжает работать в команде, несмотря на неудачи.

- Да, моей отставки ждут. Однако этот проект рассчитан на два года, и необходимо время, чтобы построить новую команду. Большинство ребят никогда не выступали в высшем дивизионе. Да, у них нет каких-то качеств, нет опыта. Если же завтра хотя бы пара ребят "выстрелят", то значит, мы не зря старались. О нас плохо пишут, дают недостоверную информацию о перестановках в тренерском штабе, хотя это не соответствует действительности. Кому-то, видимо, выгодно распространять фейки. Конечно, под психологическим прессом непросто выступать, тем более, что тренерский штаб молодой и игроки у нас в целом молодые. Все видят негатив, а позитивные вещи замечать никто не хочет. Если в самом начале мы делали около 200-300 передач за игру, то сейчас меньше 600 у нас не бывает. То есть команда больше стала работать с мячом, старается играть в атакующий футбол.

- Может быть, вам стоит играть от обороны, ведь главное - результат?

- Когда я только начинал свое обучение на тренера, мечтал, что мои команды будут играть в зрелищном стиле. В Казахстане зачастую команды играют на результат, ведь завтра тренеров могут убрать. Сейчас пытаемся найти баланс между обороной и атакой. Есть определенная философия, которой я придерживаюсь. Если тренер не будет гибким, то он сломается. Вот и я стараюсь где-то меняться. Точно так же меняется и сама команда. Сейчас мы играем каждые четыре дня. Каждого соперника стараемся изучать досконально, готовимся тщательно, и во всей этой работе хочется отметить весь свой тренерский штаб, ведь они - моя опора. Да, где-то ментально молодые игроки ломаются, и основная нагрузка ложится на опытных ребят. Того же Томасова мы смогли закрыть в матче против "Астаны", кроме гола в самом начале игры. Некоторым ребятам не хватило опыта. Да, быстрый гол спутал нам планы. Если бы "Астана" не забила этот гол, то рисковала бы во втором тайме и тогда игра могла пойти по нашему сценарию.

- Буквально недавно в социальных сетях писали, что опытные ребята нарушили режим и даже конфликтовали друг с другом, как и с вами. Насколько это соответствует действительности?

- Когда человек заканчивает карьеру, то иначе ведет себя как на поле, так и за его пределами. Кислицын, к примеру, приехал на нашу игру против "Астаны", поддержал ребят. Мы с ним обнялись, и он сказал: "Муратыч, спасибо за шанс снова поиграть в премьер-лиге. Вы единственный, кто в меня поверил". Или звонит мне Турысбек и говорит: "Я вот прочитал, что у меня с вами конфликт. Как так?" Если он и мог психовать, то только на себя и на свою игру. Проблем с ними у меня не было и нет. Бауыржан сразу сказал, что играть за "Жетысу" будет временно, учитывая, что у него есть предложение из Азии. Он хочет доказать, что может еще играть на высоком уровне, жаждет вернуться в сборную. Лишний вес? Если раньше процент жира составлял восемь процентов, то сейчас - три. На базе он в основном употребляет легкую пищу, тщательно следит за собой.

- К сожалению, Бахтияров не стал лидером "Жетысу", хотя от него ждали многого.

- Думаю, постоянные аренды и отсутствие практики могли сказаться. Возможно, потерял уверенность. Спасибо Дмитрию Селюку за то, что дал нам его. Дать ему стабильное игровое время я не мог. Что касается Иполе и Абубакара, то у них скоро заканчиваются визы и сами контракты игроков были рассчитаны всего на несколько месяцев. Вместо них будем подтягивать молодых ребят, давать им шанс. Конечно, без усиления нам не обойтись, ведь очки необходимо набирать, поэтому в летнее трансферное окно новички обязательно будут. Добавлю, что опускать руки никто не собирается. Мы продолжаем работу над проектом, рассчитанным на два года. Хочется построить хорошую команду, которая будет добиваться результата. Болельщики заждались побед, и мы это прекрасно понимаем и сделаем все, чтобы оправдать их доверие.

Добавим, что "Жетысу" после 11 туров замыкает турнирную таблицу КПЛ, набрав один балл. 19 мая рамках 12-го тура талдыкорганцы сыграют на выезде с "Таразом".

Фото: ФК "Жетысу"©

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Жетысу ФК КПЛ-2021

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:24
Футбол

"Я к себе требования никогда не снижал". Почему "Кайрат" отстранил Эсеолу и что будет дальше
Сегодня
14:14
Футбол

"Да, моей отставки ждут, но...". Самый молодой тренер КПЛ - о ситуации в "Жетысу", конфликте футболистов и варианте Жаксылыкова в РФ
Сегодня
13:13
Футбол

От победы до разгрома 6:0. Как "Кайрат" со Шпилевским играл против "Актобе"
Сегодня
12:16
Футбол

50 процентов потерянных очков и безнадега в игре. Есть ли шанс у "Кайрата" догнать "Астану"?
Сегодня
11:25
Футбол

"Кайсар" пустил болельщиков на домашний матч с "Астаной"
Сегодня
11:00
Футбол

"Шахтеру" вернут три очка. Есть дата первого матча на домашнем стадионе
Сегодня
10:00
Футбол

Прямая трансляция матчей 12-го тура КПЛ: "Кайрат" принимает "Актобе", а "Астана" сыграет с "Кайсаром"
Сегодня
08:58
Футбол

"Кто за этим стоит, не знаю даже сейчас". Алексей Бага - об уходе из "Актобе", провокациях в Казахстане и планах на будущее
Сегодня
07:28
Футбол

ФК "Актобе" может возглавить местный специалист. Подробности
Вчера
23:16
Футбол

Экс-тренер "Кайрата" и "Ордабасы" ведет переговоры с новым клубом
Вчера
22:08
Футбол

Без шансов для соперника "Астаны" и последний матч Шпилевского? Превью к 12-му туру КПЛ-2021
Вчера
21:26
Футбол

Бесспорное лидерство, или уроженцев каких городов больше всего в КПЛ
Вчера
20:47
Футбол

Греческий клуб может перехватить нового тренера у "Кайрата"
Вчера
19:43
Футбол

Алыкулов из "Кайрата" вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022
Вчера
17:40
Футбол

Клуб Жукова не отпустил африканского футболиста в Казахстан
Вчера
17:18
Футбол

Клуб КПЛ может дать шанс Улану Конысбаеву
Вчера
16:58
Футбол

Предвзятое судейство в играх "Кайрата"? Отвечают Масудов, Никитенко и экс-защитник сборной Казахстана
Вчера
16:13
Футбол

"Есть предложения от команд из первой восьмерки РПЛ". Агент Шомко - о будущем игрока, вылете "Ротора" и Щеткине
Вчера
15:29
Футбол

Дебютант КПЛ лишился экс-футболиста "Рубина"
Вчера
15:05
Футбол

"Тобол" потерял капитана перед матчем с "Кызыл-Жаром"
Вчера
14:08
Футбол

"Есть предложение от одного из крупнейших клубов Казахстана". Срджан Благоевич может покинуть "Каспий"
Вчера
13:54
Футбол

"Тобол" лучше продвигал мяч, Тунгышбаев - лидер по xG. Анализ центрального матча 11-го тура КПЛ
Вчера
12:46
Футбол

"Кайрат" ищет замену Шпилевскому, "Астана" уходит в отрыв, "Ордабасы" играет без лидера. Обзор 11-го тура КПЛ
Вчера
12:15
Футбол

Томасов и Тихонов из "Астаны" признаны лучшими футболистом и тренером КПЛ в апреле
Вчера
11:01
Футбол

"Отпусти меня, начальник". "Туран" поможет болельщикам отпроситься с работы на футбол
Вчера
09:50
Футбол

Стабильный лидер "Астаны", фартовый защитник "Акжайыка" и форвард из "Актобе". Символическая сборная 11-го тура КПЛ-2021
Вчера
09:18
Футбол

"Кайрат" сделал бесплатным вход на первый домашний матч после коронавируса
Вчера
09:01
Футбол

"Кайрат" отправил Эсеолу в первую лигу
16 мая
22:31
Футбол

Шедевр игрока "Атырау", мяч Томасова и "парашют" в ворота "Кайрата". Какой лучший гол 11-го тура КПЛ?
16 мая
22:10
Футбол

"Мы хотели пойти навстречу клубу". Кенесов - о закрытии "Иртыша", премиальных от "Астаны" за победу над "Кайратом" и переходе в "Кайсар"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика