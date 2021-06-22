Был чемпионом, играл в Англии и легко прижился в Казахстане. Топ-5 игроков КПЛ, способных усилить "Кайрат"

"Кайрат" после ухода Алексея Шпилевского выровнял игру и пока вроде демонстрирует хорошие результаты. Тем не менее, алматинцы по-прежнему нуждаются в качественном опорном полузащитнике. Корреспондент Vesti.kz предположил, какие игроки из клубов OLIMPBET-чемпионата Казахстана прямо сейчас могут закрыть данную позицию.

Безусловно, в Казахстане фактически невозможно найти такого же исполнителя, как Яцек Гуральски, с потерей которого игра "Кайрата" сильно пострадала. Но, достойные кандидатуры все же есть.

Отметим, что в списке не фигурируют футболисты "Астаны", которых тяжело переманить в стан принципиального соперника в потенциально чемпионский год. Да и прямых переходов игроков из клуба в клуб в последние годы как-то замечено не было.

Асхат Тагыберген ("Тобол")

Полузащитник "Тобола", становившийся чемпионом в "Актобе" и дважды в "Астане", сейчас ведет борьбу за титул в костанайском клубе. Причем шансы "Тобола" на победу в чемпионате весьма неплохие - в КПЛ-2021 еще ничего не решено.

Впрочем, для Тагыбергена вариант с "Кайратом" был бы интересным. Полузащитник национальной команды выступал за все большие клубы Казахстана, кроме "Кайрата". И, вероятно, 30-летний полузащитник хотел бы вписать в послужной список этап карьеры в алматинском клубе.

Стефан Букорац ("Капий")

Сербский хавбек "Каспия" уже второй сезон неплохо показывает себя в Казахстане. Букораца отличает стабильность и надежность. Нынешнее положение актаусцев в чемпионате (пятое место) во многом обусловлено игрой 30-летнего футболиста.

По нашему мнению, благодаря этому сербский опорник, также выступавший в чемпионатах Грузии, Кипра, Черногории и Беларуси, может быть интересным "Кайрату".

Жиан Мартинс ("Атырау")

Бразильский легионер за три года сменил аналогичное количество клубов в Казахстане. 28-летний хавбек легко адаптируется на новом месте. После "Тараза" и "Окжетпеса" он без труда занял свою нишу в "Атырау".

Сейчас у Мартинса, имеющего также опыт выступлений в чемпионате Португалии, 67 матчей и два гола во всех турнирах в составе казахстанских команд.

Возможно, в "Кайрате" он также быстро встроился бы в игровую модель.

Абзал Таубай ("Тараз")

Воспитанник "Тараза" с 2015 года защищает цвета своего клуба в высшем дивизионе. В текущем сезоне Таубай является одним из тех, кто определяет игру жамбыльцев. К 26-ти годам он в ментальном и игровом плане дорос до того, чтобы принять новый вызов и перейти в большой казахстанский клуб.

Проблемы "Кайрата" в опорной зоне как никогда совпадают с наличием таких исполнителей как Таубай. Этот трансфер наверняка был бы весьма любопытным.

Тонго Думбия ("Актобе")

В чемпионате Казахстана редко можно встретить экс-игрока английских и французских клубов. Думбия один из них. За свою карьеру бывший футболист сборной Мали играл во Франции за "Ренн", "Валансьен", "Тулузу" и "Шатору". В Англии Думбия защищал цвета "Вулверхэмптона".

Сейчас 31-летний футболист определяет игру в центре поля "Актобе". Но имея подобный бэкграунд, Думбия мог бы усилить любой большой клуб Казахстана. Вероятно, "Кайрату" стоило бы обратить внимание на фактурного (191 см) полузащитника.

Напомним, второй регистрационный трансферный период в чемпионате Казахстана начнется 1 июля и завершится 29 июля.

Сейчас "Кайрат" занимает третье место с отставанием на восемь очков от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Тобол"© (1), ФК "Каспий"© (2), ФК "Атырау"© (3), ФК "Тараз"© (4), ФК "Актобе"© (5)

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