Чемпион КПЛ-2021 переманил легионера из "Астаны"

Защитник "Астаны" и сборной Черногории Жарко Томашевич близок к переходу в "Тобол", сообщает Meta-ratings.kz.

Черногорский легионер на протяжении последних трех сезонов защищал цвета столичного клуба, однако о новом контракте с "Астаной" ему договориться не удалось. Интерес к 31-летнему защитнику проявил "Тобол".

Стороны уже провели переговоры и обсудили детали соглашения. Ожидается, что в скором времени костанайцы отправятся на первый сбор в Турцию, где к ним и должен присоединиться черногорец.

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Томашевич - второй потенциальный новичок "Тобола". Кроме него, костанайцы намерены подписать экс-голкипера "Астаны" Дмитрия Непогодова.

Напомним, что черногорец провел в составе столичного клуба 48 матчей и забил шесть мячей.