Самые громкие трансферы КПЛ этой зимой

Зимнее трансферное окно в казахстанском футболе пока проходит довольно скромно, но несколько интересных переходов все-таки состоялись. Корреспондент Vesti.kz собрал пять самых заметных трансферов нынешнего межсезонья.

Уго Видемон. "Актобе"

Француз мог перебраться в "Актобе" еще в прошлом сезоне, но тогда сделка сорвалась, поскольку форвард имел действующий контракт с "Жальгирисом", а платить за трансфер "Актобе" тогда не решился.

Видемон отлично показал себя в Литве, в двух сезонах подряд став лучшим бомбардиром высшего дивизиона. Местные болельщики утверждали, что Уго мог бы играть в солидном европейском чемпионате, но выбрал Казахстан из-за финансового фактора.

На бумаге Видемон пока едва ли не главный трансфер КПЛ среди новых легионеров, в то время как "Актобе" продолжает наращивать мышцы и амбициозно смотреть в будущее.

Ескендир Кыбырай. "Актобе"

И снова про "Актобе". Западноказахстанский клуб уже собрал у себя больше половины потенциального состава сборной Казахстана, помимо опытных Логвиненко, Ерланова, Шомко в команде Муханова собираются главные таланты поколения - Кенесов, Самородов, Оразов и вот теперь Кыбырай.

В случае Ескендира, судя по всему, также сыграл роль финансовый вопрос. Несмотря на ударный сезон в "Шахтере", там правому латералю предложили меньше, чем в "Актобе".

Елдос Ахметов. "Астана"

Возвращение Ахметова в "Астану" со спортивной точки зрения нельзя назвать однозначным усилением, ведь, несмотря на добротный сезон в "Таразе", существенного прогресса в игре центрбека не произошло. Ахметов необходим "Астане" скорее как дядька, вокруг него, Бейсебекова и Куата может сплотиться казахстанская часть состава команды, в которой сейчас много молодежи.

Любопытно, что трансфер Ахметова в столичный клуб, по информации различных источников, был не согласован с главным тренером Срджаном Благоевичем. Однако позже генеральный директор "Астаны" Тастанбек Есентаев заявил, что серб положительно оценил казахстанского защитника.

Фэйт Обилор. "Аксу"

Нигерийский защитник вдохновенно провел часть прошлого сезона в "Таразе", но, как и вся команда, стабильно отыграть на одном уровне весь чемпионат ему не удалось. Уход главного тренера Вардана Минасяна и других важных игроков (включая напарника по обороне Ахметова), а также финансовая нестабильность подтолкнула Обилора к смене обстановки. Для новичка КПЛ "Аксу" такой трансфер выглядит весьма солидным, и если подписать игроков подобного уровня в полузащиту и нападение, то павлодарцы вполне могут претендовать на крепкие позиции в новом сезоне.

Роман Муртазаев. "Шахтер"

Попытка Муртазаева закрепиться в российском футболе, к сожалению, не увенчалась успехом. Роман так и не вписался в "Балтику", и уже осенью 2021 года стало очевидно, что казахстанец вернется в родной чемпионат.

"Шахтер" мог подписать Муртазаева и раньше, но всякий раз что-то срывалось. На сей раз сделка была согласована заранее, и Роман попробует перезапустить карьеру в родном клубе. Для "Шахтера" возвращение воспитанника - положительный момент, ведь ранее клуб, судя по всему, расстался с другим доморощенным игроком - Оралханом Омиртаевым.