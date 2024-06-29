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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Чемпион Казахстана захватил лидерство в КПЛ-2024

Чемпион Казахстана захватил лидерство в КПЛ-2024
©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" обыграл "Кайсар" в матче 13-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Шымкенте завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

При этом, гости первыми вышли вперед после того, как на седьмой минуте отличился Айбар Жаксылыков.

Хозяева сравняли счет на 54-й минуте, когда гол забил нападающий из Узбекистана Жасурбек Яхшибоев. Победу "Ордабасы" на 84-й минуте принес Дембо Дарбо.

Таким образом, шымкентский клуб, являющийся действующим чемпионом Казахстана набрал 25 очков и захватил лидерство в КПЛ-2024. У "Кайсара" 16 баллов и седьмая строчка. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 12 7 4 1 20-8 25
2 Актобе 11 6 4 1 18-8 22
3 Кайрат 12 6 3 3 16-11 21
4 Елимай 11 4 6 1 15-13 18
5 Атырау 11 4 5 2 10-5 17
6 Тобол 11 4 4 3 12-9 16
7 Кайсар 12 4 4 4 11-14 16
8 Астана 12 4 3 5 12-11 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 12 3 4 5 12-10 13
11 Туран 11 2 3 6 8-13 9
12 Женис 12 2 2 8 7-21 8
13 Шахтер 12 2 1 9 5-21 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК Кайсар ФК КПЛ Футбол

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