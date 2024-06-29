Чемпион Казахстана захватил лидерство в КПЛ-2024

Шымкентский "Ордабасы" обыграл "Кайсар" в матче 13-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Шымкенте завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

При этом, гости первыми вышли вперед после того, как на седьмой минуте отличился Айбар Жаксылыков.

Хозяева сравняли счет на 54-й минуте, когда гол забил нападающий из Узбекистана Жасурбек Яхшибоев. Победу "Ордабасы" на 84-й минуте принес Дембо Дарбо.

Таким образом, шымкентский клуб, являющийся действующим чемпионом Казахстана набрал 25 очков и захватил лидерство в КПЛ-2024. У "Кайсара" 16 баллов и седьмая строчка.